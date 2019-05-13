2019新北市國際鼓藝節創新鼓劇全新演繹

連續13年鼓聲不間斷!今年2019年新北市國際鼓 藝節將以享譽國際的新莊响仁和『鼓』為精神主軸， 融合世界民族鼓樂，展現各國經典鼓藝饗宴， 帶來世界各地傳統音樂、民俗舞蹈，打造鼓藝節多面向的風格。今( 13)日記者會現場特別邀請到新莊鼓藝團小朋友現場教貴賓鼓點節 奏，為今年鼓藝節開鼓!

新北市文化局局長蔡佳芬表示，新北市國際鼓藝節今年已邁入第 13年了，第13年的鼓藝節，我們以新莊為核心， 從新莊响仁和為出發，26日開幕式將邀請到前太陽馬戲團首席舞者 張逸軍編導，為今年鼓藝節量身打造全新鼓劇《鼓廠計畫》， 將透過「廠」、「鼓」、「畫」三階段製鼓過程鋪陳， 結合身聲劇場以及新北市永和區民權社區-黑狗兄黑貓姐鼓動青春隊 ，以極具張力的肢體與劇場式鼓樂型態，演出新莊鼓在地之萌芽、 茁壯、擊响新北，讓民眾更了解新莊响仁和80餘年追求卓越的精神 。

新北市文化局表示，今年鼓藝節將有6場國際級匯演，總計7個 國家、21支團隊，包含在鼓藝節享有盛名的優人神鼓、 演出相當具有大漠遊牧民族風格的海馬樂團、 臺灣原住民首創排灣族母體文化結合創作擊樂為主體性的現代打擊樂 團羽・擊舞藝術、INDONESIA-BURJANG DARA的印尼國寶級傳統鼓劇、承襲日本傳統武士精神， 以粗獷豪邁的風格見稱呈現獨特鼓樂打擊方式的日本Nobushi 野武士及曾獲得非洲音樂大獎「南非音樂獎」的肯定-南非帝祖． 普拉提亞與國王合奏團等， 都將在今年的鼓藝節呈現不同國家民俗鼓樂饗宴。

「2019新北市國際鼓藝節」活動時間為5月17日至6月9日， 將於26日於新莊陽光草坪盛大開幕，除了鼓藝演出外，17日開始 至6月5日在新莊文化藝術中心也展出新莊响仁和鼓文化特展，以「 傳」為主題，透過展出「响仁和鼓藝工坊」 鼓的製作及為新北鼓藝傳承的努力，喚起更多人對傳統產業的重視， 其餘周邊活動包含我是鼓手、DIY體驗眼觀、耳聽、 手作三種感觸體驗鼓藝文化之美， 更有闖關集章送限定小物以及尋訪巷弄老新莊送紀念明信片的活動等 ，更多2019新北市國際鼓藝節系列活動歡迎上新北市政府文化局 官網查詢。