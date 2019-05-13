截止5/10櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年5月10日累積開戶數為16,100,768戶，較5月3日累積開戶數為16,073,972戶，增加26,796戶，增幅約0.17%。另本年5月10日現股當日沖銷累積開戶數為1,780,545戶，較5月3現股當日沖銷累積開戶數1,775,495戶，增加5,050戶，增幅約0.28%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年5月10日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數174,574戶較5月3日開戶數174,472戶，增加102戶，增幅約0.06%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至5月10日止日均值為326.98億元，總成交金額為26,485.08億元，其中盤後定價交易金額為86.18億元。另本年度截至5月10日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.79%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為33.83%。

(二)本年度興櫃股票截至5月10日均值為9.31億元，總成交金額為754.47億元。

四、本年度上櫃有價證券截至5月10日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計622家，較上週(截至5月3日止)得為信用交易家數619家，增加3家。

(二)融資餘額為488.42億元，較上週(截至5月3日止)融資餘額502.92億元，減少14.50億元，減幅約2.88%。

(三)融券餘額為70,758張，較上週(截至5月3日止)融券餘額68,617張，增加2,141張，增幅約3.12%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為13.06%，較上週(截至5月3日止)之比例13.19%，減少0.13%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.42%，較上週(截至5月3日止)之比例0.42%，增加0%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至5月10日止，累計營業天數83日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計121期，發行餘額為5兆4,794.71億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計107家550期，發行餘額為1兆8,706.8億元，較上週增加301.35億元。

(三)轉換公司債已上櫃計149家174期，發行餘額為1,268億元，較上週增加5.3億元。(上月因轉換、賣回、贖回計減少29.67億元)

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家352期，發行餘額為9,092.91億元，較上週減少4.4億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計618期約1,691.11億美元，較上週增加11.65億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為16兆6,724.83億元，日均值為2,008.73億元，包含：

1.買賣斷交易2兆7,331.08億元，日均值為329.29億元，佔總成交金額比例為16.39%，其中：

等殖成交系統買賣斷成交金額為1兆9,250.12億元，佔買賣斷成交金額比率為70.43%。

營業處所買賣斷成交金額為8,080.96億元，佔買賣斷成交金額比率為29.57%（包含政府債券4,793.91億元，日均值為57.76億元；普通公司債2,679.94億元，日均值為32.29億元；金融債券551.02億元，日均值為6.64億元；外國債券56.09億元，日均值為0.68億元）。

2.附條件交易13兆9,393.75億元，日均值為1,679.44億元，佔總成交金額比例為83.61%，其中等殖成交系統成交金額為1,560.22億元，佔附條件成交金額比率為1.12%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為0.91億美元，以人民幣計價之成交金額為9.87億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.03億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為40.1億美元，以人民幣計價之成交金額為63.34億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為1,470.5億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交1,470.5億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為1,583.5億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計504.59億元，本年度累計成交金額為165.81億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計777.85億元，本年度累計成交金額為280.48億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,908.58億元，本年度累計成交金額為604.3億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額1,168億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計501.55億元，本年度累計成交金額723.55億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計1.71億元，本年度累計成交金額29.45億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額2,380.75億元。

上櫃相關業務:

一、截至108年5月10日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：772家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：9家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數4家(泰金-KY、台生材、萬年清、台康生技)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：3家 (富致、鑫創電子、新盛力)

二、截至108年5月10日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：240家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：8家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：0家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：6家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年5月10日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：88家

(二)累計登錄創櫃板家數：150家

(三)當年度累計輔導家數：9家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年5月10日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,100家

五、截至108年5月10日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家

(二)可轉換特別股已掛牌支數：1支

六、預計於未來一週掛牌公司(108.5.12~108.5.18)：

(一)一般類股：無

(二)興櫃股票：無