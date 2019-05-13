新北與教育部國教署合作成立「福和自造教育及科技中心」

新北市福和國中獲得教育部國教署及新北市共同補助成立「 福和自造教育及科技中心」今(13)日揭牌，以「We make, we are-創造・存在」為理念， 以科技領域為主軸結合STEAM精神， 發展以遊具為專題的主題式課程，在生活情境中學習「創意設計」 與「運算思維」，培養學生動手做，生活應用、 解決問題與五感學習。

揭牌活動由學生與機器人所結合的科技藝術~人「機」 共舞拉開序幕，學生透過Swift Playgrounds 的程式設計軟體，讓Meebot 展現出舞蹈動作的「機器人專題」課程，教育部林騰蛟次長、新北市 教育局黃靜怡副局長及臺灣師範大學張玉山教授到場揭牌， 共同體驗由師生透過開發遊戲引擎Unity及Arduino擴充 板共同創作的「VR元素鬥士」之感官回饋的VR遊戲；接著體驗「 船舶進化論-福和艦隊」 是學生藉由動力船課程發揮創意製作之作品， 瞭解科學原理知識應用在科技發展過程中的重要性， 校內更辦理全校趣味動力船競賽， 讓孩子們發揮創意從中瞭解科學原理。

教育局黃靜怡副局長表示，新北市積極投入創客及科技教育，透過「 校校有創客-人人會自造、創客國際交流及創客加值產業創新」創客 自造城三部曲，扎根教育及產官學合作，培育更多創意人才及能量， 鏈結國際社群組織，迎接科技時代。

校長范筱蓉提到，福和科技中心的課程， 多元創新並以培養改變世界未來公民為目標，為求課程活化， 空間設備靈活配搭，支援分站學習， 本中心空間規劃了數位自造教室與創發基地， 整合新北市生活科技旗艦計畫所建置的多元空間， 並搭配三間資訊教室，加上同棟的美術、音樂、童軍教室、圖書館、 演藝廳等，系統建構學習模組、行動學習與數位學習教育雲， 打破教室藩籬，讓學習無所不在。

新北市教育局將於5月至7月辦理「2019新北創客季」 系列活動，5月6日起於市府一樓大廳辦理創客主題展， 現場有闖關及趣味活動，相關創客活動請搜尋「新北創客漾」 網站及臉書「新北創客漾」粉絲團。