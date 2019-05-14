〈時評〉總統初選　手機民調風險更大

民進黨總統初選進入短兵相交階段，預計這一、兩個星期會決定民調方式，至於要不要納入手機民調，將成為蔡英文總統和行政院前院長賴清德陣營攻防重點，只不過，手機民調仍具有爭議性，萬一操作不慎，恐怕會與實際情況差距更大。

由於蔡英文陣營自認為掌握較多年輕族群，並且推論從手機族群裡可以拿到青年人的表態支持，所以一直想要爭取將手機納入初選民調當中。相反地，賴清德方面希望維持和立委初選的一貫做法，只做市話民調。

確實，市話民調早已受到挑戰，但問題是手機民調的問題更大。任何學過統計的人都清楚，抽樣的樣本必須能代表母體，否則，抽樣再多，也無法推論回整體意向，可能會以偏概全，。

截至目前為止，市話的分層抽樣是經過多年實戰累積，以及逐年較訂、修正的結果，使得抽樣的樣本更具有代表性；相較之下，手機較無法具有這個代表性，因為目前手機族群的樣貌，看法並不一致，就連要如何抽出這些樣本，就會先吵個不停。

就算抽樣的問題得已順利解決，但接電話的人，不一定就是實際登記這個門號的人，而且一個人可能同時會擁有許多門號，如何確保受訪者就是目標樣本，恐怕也有疑慮。

以往認為拿手機的人，以年輕人居多，但這很可能是刻板印象，現在不論男女老少，幾乎是人手一機，若以為透過手機可以探測到更多年輕人的民調，難免過於武斷。

其實，從事民調的人都很想克服這些問題，但如今經過這麼多年仍無法解決，充分顯示難度非常高，否則，不會一直倚賴市話進行民調，並且透過加權計算方式，來彌補抽樣和母體的偏離。

再者，民進黨的立委初選，目前就是採取市話民調，若只有總統初選納入手機民調，會不會予人量身訂製的感覺，更重要是，立委初選民調出爐後，是否有參選人會以市話和手機民調的落差，進一步要求翻盤、重新再做一次民調？

市話民調行之有年，技術也較成熟，雖然很難用來解釋母體的全貌，但比起手機民調的種種不確定，市話民調至少能更貼近真實的民意。難道，民進黨總統初選，要甘冒如此大的風險，將未來賭在手機民調上嗎？

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（作者李平華，資深媒體人）

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