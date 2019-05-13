中美貿易戰升溫　蔡英文：用高品質「臺灣製造」取代「中國製造」

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）延續上週在國安會議後記者會提及的加速推動台商回台投資一事，總統蔡英文今（13）日接見工業區廠商聯合總會代表時，再度表示要用高品質的「台灣製造」取代「中國製造」，爭取更多出口的訂單。

蔡總統今日致詞時表示，近期美中貿易戰的局勢衝擊了全球的經濟，不過台灣的經濟基礎非常穩固，中小企業更是以靈活和強韌聞名於國際，「只要持續升級產業、布局全球，我們反而可以把握機會，張開雙手歡迎台商回流，用高品質的台灣製造取代中國製造，爭取更多出口的訂單。」

蔡總統接著指出，現在回來投資的台商一波接著一波，今年截至目前為止，總投資金額已經突破新台幣2,500億元，五個月就達成年度目標，接下來各個工業區，將會陸續迎接新廠商進駐，工業區廠商聯合總會也會越來越茁壯。

蔡總統在上週五（10）主持完高層國安會議後召開記者會即表示，「今年是台灣投資大爆發的一年」，鑑於目前台商回台投資總金額已提前達標，她也再向經濟部下達5,000億元的年度新目標，「在美中貿易戰的烽火下，政府張開雙臂，歡迎所有的台商回家。」

提及台灣製造業的競爭力，蔡總統指出，去（2018）年台灣全年製造業產值達到新台幣14兆391億元，年成長6.49%。這些正面的數據是政府和所有工業區的廠商好朋友們，一起拚出來的好成績，「從聖誕裝飾、電子遊戲機台到機車外銷，事實證明，全世界都可以是台灣的客戶。」

蔡總統也感謝工業區廠商聯合總會持續關切產業園區的公共議題，包括企業投資五缺、容積提升、廠房升降設備檢查等議題，總會都提出許多建議，也協助政府保持跟廠商之間的良好溝通。

蔡總統提及，升降設備的使用認定基準、短期缺工的對策，行政院將加快腳步審議，「相信在「衝衝衝」蘇貞昌行政院長及「尚骨力的歐吉桑」沈榮津經濟部長等人的努力下，政府一定可以當工業區廠商最好的後盾。