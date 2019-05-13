落實新住民在台發展　考察團出發桃竹關切

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）「新住民發展基金執行與成效」考察團今日前往新竹以及桃園，積極協助新住民在台生活。新住民立委林麗蟬也十分關切新住民發展基金推動陪伴機制，以及新住民在台發展。

立法院內政委員會今(13)日在新竹市、桃園市展開「新住民發展基金執行與成效」考察座談會，包括林麗蟬立委、鄭寶清立委、高潞．以用立委助理、柯建銘立委助理、陳學聖立委主任及吳志揚立委之秘書，由內政部陳宗彥政務次長及移民署梁國輝副署長陪同前往新竹市新住民家庭服務中心、新竹市北區康樂社區發展協會及桃園市新住民家庭服務中心考察基金執行現況及成效。

新住民發展基金長期補助各地方政府辦理新住民家庭服務中心的業務，以整合連結社區的服務資源。上午一行人在新竹市政府社會處魏幸雯副處長陪同下前往新竹市新住民家庭服務中心了解運作情形，該中心以「愛的新南向」之名，推動「新住民行動書箱」活動，由裝載約250冊各國書籍的行動書箱，進行6個社區巡迴，讓新住民子女更能了解父母親的母國文化，深具特色。

考察團於中午再前往康樂社區發展協會，了解執行新住民發展基金補助計畫，該協會林再興理事長除邀請委員搭乘深具特色的槺榔站輕便車，介紹社區致力推展的有機生態外，也說明將持續培力新住民舞台展演能力，並鼓勵參與社區文化交流活動，以擴大其社會網絡資源。

席中，林麗蟬立委十分關切新住民發展基金推動陪伴機制、衛福部新住民關懷服務據點及可投入新住民培力工作。另外，鄭寶清立委提及其也有親屬為越南籍配偶，政府應積極協助新住民儘速適應在台生活及相關培力。

下午一行人則前往桃園市新住民家庭服務中心視察，由桃園市政府鄭貴華參事及社會局劉思遠副局長陪同說明該中心在107年進駐當地新住民文化會館，擴大功能服務，有多元文化展覽及親子空間等，提升對新住民多元友善的福利服務措施。

內政部次長陳宗彥表示，政府長期持續推動新住民照顧服務，蔡英文總統就任以來對提升新住民及子女培力即相當重視，徐國勇部長並親身到地方政府瞭解新住民在生活上所遇到的問題，並聆聽他們的建言；為提升本基金運用成效，在今(108)年除積極推動新住民及其子女培力外，並將大幅放寬補助項目及基準，如鬆綁保險費的規定、提升材料費等項目的補助金額，增訂研討會補助計畫，以鼓勵申請單位辦理，未來亦將持續滾動檢討，規劃辦理陪伴機制，與時俱進地推動新住民照顧服務工作，貼近新住民家庭生活所需。