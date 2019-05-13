前進新南向文創市場！「2019曼谷國際禮品及居家用品展」開放徵件囉

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）有意前往新南向發展的台灣文創業者別錯過！台北市文化基金會協助拓展海外市場，將於明年舉辦的曼谷國際禮品暨居家用品展已開放徵件至27日止。

松山文創園區（以下簡稱松菸）於官網上發文指出，台北市文化基金會創意發展部多年來以扶植文創產業及人才培育為核心理念，除了營運松山文創園區外，更推動「TAIPEI corners」文創產業海外市場拓銷方案計畫，透過籌組海外參展團，帶領台灣優質文創業者拓展海外市場商機、建立國際品牌形象。

松菸說明，近年來泰國創意與設計力的蓬勃發展有目共睹，由泰國國際貿易推廣局(Dept. of Int’l Trade Promotion, DITP)主辦的「2019曼谷國際禮品暨居家用品展(BIG+BIH)」，不僅是引領東協居家風潮的重要國際專業商展，更是泰國及亞洲各國設計師向全球展示最新禮品設計趨勢的國際平台。

松菸強調，特別是2017年起，將曼谷國際禮品暨居家用品展(BIG + BIH)、曼谷國際時尚與皮革展(BIFF&BIL)和泰國國際家具展(TIFF)等三項展覽整合為「曼谷生活美學展」(STYLE Bangkok Fair)，讓泰國的各種設計以更具規劃的完整面貌呈現在國際面前，可說是臺灣文創業者汲取泰國設計能量、探尋東協市場商機的最佳管道。

2019曼谷國際禮品暨居家用品展開放徵件至27日止，詳情請前往松菸或台北市文創產業扶植計畫查詢。



展覽資訊（圖/松山文創園區官網）