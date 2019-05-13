長榮罷工投票第一天　「妳的一票，決定我們的未來」

（台灣英文新聞/宇妍 綜合報導) 今(13）日是長榮空服員罷工投票第一天，投票於新南路公園的桃園投票處、以及高雄勞工局前廣場的高雄投票處正式登場。

桃園市空服員職業工會今發布聲明稿指出，自4/17該會與長榮航空勞資爭議調解破裂，4/19經會員代表大會決議啟動罷工程序：5/5長榮分會關閉入會，5/13至6/6展開罷工投票。

工會指出，上周長榮航空祭出反制措施，發布包括若發動罷工行動，將停年終、停調薪、取消員工優待機票之恐嚇公告。今再傳要停外站保險、停止雇傭關係。不過空服員工會表示:

本會已將長榮航空違法行徑向勞動部申請不當勞動裁決，今日更看到長榮會員不畏打壓，投票不到2小時桃園投票處已超過100名會員投票，高雄更是已超過四分之一長榮會員完成投票，相當踴躍。

桃園市空服員職業工會也與「討生活」youtube頻道合作，發布短片「打破零工會神話！長榮空服員勇敢爭尊嚴的故事」，向會員與社會大眾闡述長榮分會為何成立工會，又為何走向罷工，用其中的辛酸血淚爭取會員的團結：「妳的一票，決定我們的未來」。

圖/桃園市空服員職業工會官方臉書

有關罷工行動展開與否，該會設立兩道門檻(如上圖)。首先，依照《勞資爭議處理法》，需經該會會員過半同意；其次，為避免社會疑慮，該會自訂第二道門檻，長榮分會會員須達8成同意。也就是說，該會會員總人數5933人，需要有2967張同意票，再者，同意票當中需要至少2621張來自長榮分會的同意票。

若沒有達到以上兩道門檻，空服員工會將不會採取罷工行動，也請社會大眾放心，不會有「長榮罷工華航決定」之狀況發生。

最後工會強調，仍然開放與長榮航空對等協商的機會，再次呼籲長榮航空停止違法打壓，提出誠意方案，才是解決問題之正道。