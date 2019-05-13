水壩影響河流永續　 水力發電與生態保育之再思

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）為了減少環境污染、減緩溫室氣體排放，世界各地陸續興建水霸及其他設施，以尋找可替代化石燃料的能源，水力發電是其中一種，但這樣的興建工程對環境生態是否存有一定的風險呢?

綜合法媒「法蘭西24(France 24)」與「法新社(AFP)」的報導，全球三分之二大河受水霸等設施影響，無法自由流動，更威脅生態系統與其他以河流為生的社區居民。國際科學團隊利用衛星與空拍圖等數據，分析全世界近1,200萬公里的河流，繪製首張地圖，呈現人類設施是如何影響全球自由流動的河流(free-flowing rivers)。

這項研究顯示，全球有246條、超過1,000公里長的河流，當中只有37%可自由流動，也就是說其自然發展進程未受到阻礙，另外還有21條河流從源頭到海洋間沒有阻攔。還保有「野性」的河流都位於北極、亞馬遜雨林及剛果盆地等較偏遠的地區。

研究報告第一作者、加拿大馬吉爾大學（McGill University）葛里爾（Gunther Grill）表示，這些自由流動的河流無論對人類還是環境都一樣重要，因其生態系統和生活在淡水中的魚類對數億人的糧食安全至關重要，而這些河流還可防洪，更可將沉積物帶到三角洲地區。

研究報告指出，目前，全球有280萬座水壩，當中15公尺高的有6萬座，還有3,700個水力發電廠正在興建中或是在計畫中。

在全球受氣候變遷影響下，科學家於是質疑水力發電的發展。世界自然基金會（World Wild Fund, WWF）淡水生態學家Michele Thieme向法新社表示，水力發電雖然在再生能源發展中扮演要角，但人們仍需改變其方法。她補充，再生能源就像是食譜一樣，我們需要找出最合適的組合，一方面讓能源網絡永續、一方面讓自然世界繁榮。

新研究報告已於8日刊登在《自然》(Nature)科學期刊上。

圖片截取自Global Dam Watch網站