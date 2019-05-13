賴清德：2020選戰攸關台灣主權、民主自由生活方式存續

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）12日仍在日本訪問的前行政院長賴清德，以「台灣與日本共同面臨的挑戰與機會」在日發表演說，表示2020的選戰是一場捍衛台灣主權，以及維護自由民主生活方式的選擇，不得輕忽。

12日的這場由「在日台灣同鄉會」主辦的演講，是賴清德此行的重頭戲，原本預定150個聽眾席，最後卻大爆滿增至500席，還有人高舉「賴清德2020台灣總統」布條，高喊凍蒜。

賴清德指出，台灣和日本，甚至美國，都共同面臨一個很大的區域安全挑戰，那就是中國的威脅。包括習近平取消中國國家主席任期制，朝個人極權制方向邁進引發國際社會憂心；另外，中國在東海、南海擴軍、展現軍事肌肉，甚至數次飛越宮古海峽到西太平洋，這些挑釁空域的動作，表面上是因為台灣，要打台灣，實際上是影響了全亞太國家。

賴清德說，面對中國的威脅，美國和日本都採取了具體的作為，彼此合作；川普提出「印太戰略」，進一步將美國、日本、印度跟澳洲連結，重新形構連接太平洋與印度洋的戰略佈局；美國2017年開始在南海執行「航行自由行動」，宣示維護國際水域的航行自由。

賴提到，台灣都面臨中國步步進逼的險峻情勢，無論是逼迫台灣接受投降式的「一國兩制」，或併吞式的「和平協議」，未來，台灣一定要自己當家作主，繼續過自由、民主、人權的生活，不能成為第二個香港，也絕不能成為第二個西藏。

談到2020年大選，賴清德說必將攸關台灣的未來，但民進黨的情勢比2008年還要險峻，基層極度焦慮，擔心民進黨2020年若輸掉總統選舉，立委席次又大幅減少，則失去的不只是政權，台灣的主權和民主也將陷入空前的挑戰和危機。也因此，他視這場2020選戰，將會是一場捍衛台灣主權、以及維護自由民主生活方式的保衛戰。