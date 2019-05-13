南韓社會怎麼了？年輕人對談情說愛望之卻步

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）「有毒陽剛文化」（toxic masculinity）在南韓根深蒂固，為了矯正貶低女性的不良風俗、強化性教育，南韓世宗大學的性別與文化課程近來出現了一種特殊作業－與隨機挑選的伴侶進行4小時約會，讓學生學著正常交友。

CNN報導，根據2018年官方數據，南韓20至44歲族群中，單身比例特高，此族群中，未婚男性僅26%正在一段感情關係中，女性也僅32%。剩餘沒對象的人當中，51%男性與64%女性決定維持單身。

年輕人為何不再熱衷交友活動了？

對很多人而言，經濟需求凌駕於感情需求之上。15至29歲人口中，失業率高達10.8%，人力銀行JobKorea數據也顯示，今年大學畢業生僅一成找到工作。就業市場競爭激烈，求愛不如求職，許多年輕人寧可花時間上補習班學習專業技能，也不願惶惶終日，撥出有限時間尋找對象。

更殘酷的事實是，約會「勞民傷財」，也非阮囊羞澀的年輕人可負擔。聯誼公司Duo估計，每次約會平均花費63,495韓元（約新台幣1,800元），對時薪8,350韓元（約新台幣237元）的低收入者而言，一次約會就得工作7.6小時才付得起。

為了灌輸年輕人正確的交友觀念，世宗大學課程規定，約會功課之花費不可超過1萬韓元（約新台幣284元），盼能讓學生體會，只要發揮創意，交友其實不一定要花大錢。

除了經濟原因，安全考量也是令年輕人卻步的原因。南韓媒體充斥著各種性犯罪、偷窺、性別歧視新聞，想談戀愛卻怕受傷害，兩性議題成了嚴重的社會問題。根據官方數據，2017年，性暴力事件達32,000起，足足是2008年的兩倍。光是2016年至2018年間，恐怖情人施暴案例就從9,000起激增至19,000起。

與性暴力同樣具殺傷力的，是猖獗的偷拍行徑。2017年共通報了6,400起偷拍案件；2018年通報案例中，則有65%都是遭友人或伴侶偷拍。日前震驚南韓的K-Pop性醜聞，知名藝人涉嫌偷拍、分享性愛影片，也不過是冰山的一角罷了。

目前南韓教育單位規定，自6歲起每年須提供至少15小時性教育，但有高達67%的受訪者指出，學校課程根本沒有幫助。世宗大學的非正統「約會課」，凸顯了南韓兩性教育的不足，有賴政府正視，還給年輕人一個健康的交友環境。