賴清德定調明年總統大選　堅決捍衛台灣自由民主

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前行政院長賴清德受「在日台灣同鄉會」之邀，以「台灣與日本共同面臨的挑戰與機會」為題發表演說，首次完整說明明年總統大選定位。賴清德表示，明年總統大選將定位為捍衛台灣主權及維護自由民主的生活方式。

自由報導，賴清德表示，明年一月十一日台灣的總統大選，要定位為「反抗中國併吞台灣，反對中國一國兩制主張」，是一場捍衛台灣主權及維護自由民主生活方式的選擇。

賴清德講題為「台灣與日本共同面臨的挑戰與機會」，台僑熱烈程度超乎預期，有五百多名台僑及日本友人擠爆會場，讓邀請單位將演講廳從原本只容納50人的場地加大十倍。

賴清德利用這次演講，首次向旅日僑胞說明他為何想參選二○二○年總統的理由，他指出，台灣正站在關鍵時刻，無論是逼迫台灣接受投降式的「一國兩制」，或併吞式的「和平協議」，台灣都面臨中國步步進逼的險峻情勢。

賴清德強調，台灣要自己當家作主，繼續過自由、民主、人權的生活，不能成為第二個香港，也絕不能成為第二個西藏，所以二○二○年的總統和立委選舉必將攸關台灣的未來。

賴清德呼籲，明年一月十一日台灣的總統大選，要定位為「反抗中國併吞台灣，反對中國一國兩制主張」，是一場捍衛台灣主權及維護自由民主生活方式的選擇。