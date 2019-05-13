威尼斯美術雙年展「台灣館」展性道德議題　國際藝術圈大咖到場力挺

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）第58屆威尼斯國際美術雙年展的台灣館「3x3x6」展覽由北美館主辦，已於普里奇歐尼宮亮相！台灣藝術家鄭淑麗探討展出地點曾為監獄的歷史，帶來因性道德議題而遭判刑的爭議故事，透過藝術表演以及短片讓觀眾難以忽視。

第58屆威尼斯國際美術雙年展，由北美館主辦的台灣館「3x3x6」已於近日義大利威尼斯普里奇歐尼宮邸（Palazzo delle Prigioni）盛大舉辦開幕儀式，並由藝術家鄭淑麗，與策展人保羅．普雷西亞多（Paul B. Preciado）共同主持「電子規訓之失能：性別與性異議者討論會」等系列活動，替展覽揭開序幕。

北美館透露，台灣館開幕預展已吸引逾千名藝術圈具影響力之專業人士、知名評論、學者及國際頂尖藝術家齊聚參與，包括英國蛇形藝廊藝術總監漢斯．烏爾里希．奧布里斯特、法國龐畢度中心梅茲分館館長艾瑪．拉維涅、美國紐約Perfoma雙年展創辦人羅絲莉．戈爾德伯格、日本森美術館主席森佳子及館長南條史生等，也包含泰德美術館、澳洲4A亞洲當代藝術中心參訪團。



威尼斯雙年展台灣館開幕合影，左起策展人保羅．普雷西亞多、北美館館長林平、藝術家鄭淑麗、台北市副市長蔡炳坤、文化部丁曉菁政務次長、外交部駐義大利辦事處代表李新穎公使、台北市文化局蔡宗雄局長（圖/北美館）

北美館說明，本屆台灣館展出的藝術家鄭淑麗，循索普里奇歐尼宮於16世紀曾作為監獄的歷史脈絡，進行全新創作，透過當代藝術演繹重現過去面貌。

鄭淑麗表示，作品名稱「3x3x6」來自常見於監獄體系的標準建築結構：被6個攝影機不斷監看下的9平方米拘禁空間，指涉由拘禁空間及監看機制共構而成的監禁維度。

鄭淑麗說明，運用歷史建築與網路科技的巧妙結合，作品描述10段不同時空背景下因為性道德議題而使主角遭判刑的爭議故事，引導觀眾思考網路世代的性別、道德、政治哲學等多重辯證。

本屆威尼斯雙年展台灣館展覽的精密設備維護，交由宏達電HTC旗下VIVE Arts協助，將持續展出至11月24日止。展覽閉幕後，也將於北美館舉辦返台座談會，更多詳情請前往官網查詢。

此外，宏達電旗下VIVE也協助法國當代藝術家 Dominique Gonzalez-Foerster 進行創作 Endodrome，其為虛擬實境裝置作品，並於本屆威尼斯國際美術雙年展主展中首登台。



作品影像截圖（圖/北美館）