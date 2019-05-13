2019氣候變遷國中小繪畫比賽　獲獎名單公布嘍

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導)「氣候變遷國中小繪畫創作比賽」迄今已辦理第九屆，主辦單位台灣永續能源研究基金會於11日邀請評審委員分別晉級決選的1,121件作品，根據氣候變遷、環境保護與藝術創作的角度提出專業分析，並依據作品的主題內容、原創性和畫面表現等指標進行評選。

主辦單位表示，今年全國賽國小組第一名為桃園市莊敬國小的張紫甯同學，透過極富創意之構圖，凸顯水資源短缺之現象；全國賽國中組第一名則為宜蘭縣中華國中的吳祈禕同學，以極富抽象之構圖，巧妙將資源浪費與環境保護內涵融合，因此獲得評審們一致青睞。

為使老師、學生及家長透過繪畫創作思考節能減碳之作法，「2019第九屆氣候變遷國中小繪畫創作比賽」今年以「出動吧！能源小偵探」，將「人人都是能源小偵探」之環境教育概念融入生活情境，並對珍惜能源及地球資源使用多一份省思，共計有來自中國、美國、阿根廷、印尼、馬來西亞及臺灣22個縣市、752所學校，共4,269名學生報名參加，並有3,206名學生繳件，繳件率達75%，其中更有87件海外學生作品。

主辦單位今年邀請方舟生態藝術有限公司執行長楊恩生擔任評審長，國家文化藝術基金會董事長林曼麗、台陽美術協會理事長吳隆榮、國立臺北教育大學人文藝術學院院長郭博州、台灣中油股份有限公司董事長歐嘉瑞等人擔任評審委員，為晉級決選的1,121件作品進行評選。詳細獲獎名單於5月13日(一)公佈於台灣永續能源研究基金會網站。

照片左起：李育明特聘教授、林曼麗董事長、楊恩生執行長、簡又新董事長、吳隆榮理事長、歐嘉瑞董事長、郭博州院長及顧洋講座教授等評審委員合影。(照片由台灣永續能源研究基金會提供)