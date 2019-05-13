學用落差難求職 南韓大學生成「最大宗出口物」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）對任何國家而言，「人才濟濟」都應是值得驕傲的形容詞，但對南韓而言，卻只能眼睜睜地把人才送出國，讓人民不致「走投無路」。

進入畢業季，南韓政府再度面臨就業市場緊縮的窘境。路透報導，2018年，南韓勞動市場僅能提供97,000個工作機會，創金融危機以來最低。截至今年3月，南韓15至29歲族群中，每4人就有1人失業。

南韓是經濟合作暨發展組織（OECD）國家中，年輕人受教育程度最高者，高中畢業生3/4都會繼續升學，但與台灣相似的是，大學生滿街跑，就業市場的相應工作卻已臻飽和。

周敏景（Cho Min-kyong音譯）畢業於一所頂尖南韓大學，有著工程專業學歷、設計獎項得主、英語程度嚇嚇叫。然而，2016年，她應徵的十項工作，包括知名現代汽車集團，卻都石沉大海，令她心灰意冷。情非得已，她只好向政府的「海外工作媒合計畫」申請，半年後就成功獲得包括Nissan汽車在內的三家日商聘僱。

寧可看著人才出逃，也不願人才在國內凋零。

南韓政府無奈之下，自2013年起推出了K-move等多項海外媒合計畫，協助年輕人在70國尋找就業機會。光是去年，就有5,783名青年受惠，其中1/3都去了人才短缺的日本，1/4則奔向美國。

新加坡等國家，會對這類計畫的申請者設下重重條件，如必須回國在公家機關工作達6年。南韓青年即便在政府協助下出國謀職，也不一定要回國，更無報效國家之義務，顯見政府為了讓人民溫飽，寧可將人才拱手讓人。

職場供需失衡、學用落差嚴重，南韓與台灣面臨同樣的困境。高學歷者求職困難、紛紛放眼海外，藍領工作卻乏人問津，只得不斷引進移工，彌補不足。儘管成功出國了，也不意味一路坦途。據報導，有的南韓民眾淪落到台灣當洗碗工、澳洲當肉品加工工人。更多的是，到了當地才發現，環境與薪資都與當初承諾的不符。

今年28歲的李澤洋（Lee Jae-young音譯）嘆道，一年海外工作雖讓履歷變得好看些，但也就那樣了。今年2月從德州萬豪酒店集團（Marriott）結束工作歸國的他表示，「我回來了，然後又失業了。」