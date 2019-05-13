虐童刑責加重 致死可判無期徒刑

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）立法院上週五 (10日) 三讀通過刑法部分條文修正案，包括與虐童相關的第286條規定。除了把保護對象的年齡從16歲提高到18歲，也加重了罪責的刑度。

刑法第286條原本規定「對於未滿16歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處5年以下有期徒刑。」若是意圖營利，可處5年以上有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。

修正之後，保護對象的年齡提高到未滿18歲之人。施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處6月以上5年以下有期徒刑。致重傷的刑度加重至5年以上12年以下有期徒刑，致死的刑度加重至無期徒刑或10年以上有期徒刑。

據中央社報導，朝野對於凌虐兒童致死應不應該處以死刑、虐童致死者是否不得假釋等問題沒有共識。朝野立委經過多次表決，決定凌虐兒童致死最高處以無期徒刑。「虐童致死者不得假釋」則沒有通過，維持現行條文規定。

此外，「若是意圖營利，可處5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。因而致人於死者，處無期徒刑或12年以上有期徒刑；致重傷者，處10年以上有期徒刑。」

另外在刑法第10條中增訂凌虐定義，條文為「稱凌虐者，謂以強暴、脅迫或其他違反人道之方法，對他人施以凌辱虐待行為。」