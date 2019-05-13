〈時評〉華航長榮航關鍵性不同　四次罷工能成嗎？

桃園空服員工會發起罷工本周起展開投票，長榮航空上周緊急宣布「三不措施」因應，最受矚目就是一向受外界稱羡的空服員優惠機票，長榮祭出從罷工日起3年不提供員工優惠機票，但未參與罷工者不在此限，長榮這記針對勞方罷工的回擊動作，似乎踩到許多空服員痛點，究竟會導致多少空服員打退堂鼓？罷工投票最後能否通過呢？各界都在關注結果，究竟資方或勞方獲勝？抑兩者雙輸。

長榮所謂三不就是若因罷工衝擊營運，導致公司獲利衰退，將不發年終獎金、不調薪及從罷工日起計算三年不提供員工優惠票。長榮強調民營公司需自負盈虧，營運若遭危難，公司有責任誠實告知員工、社會大眾未來如果發生罷工時，為維持公司正常營運，所必須採取之合法因應措施。但空服員工會指出，此舉明顯針對工會罷工行動和參與罷工行動的會員，長榮航有嚴重違反工會法35條之嫌，認為資方有不當勞動行為。

針對長榮及工會各說各話，各界有不同見解，有認為長榮三不顯然是一種「威脅言論」，可能構成「不當勞動行為」，未來勞方可主張資方打壓工會依據。但法界也有不同看法，認為未必違法，因為長榮提出對應並非針對罷工行為本身，而且依據真正實施時單日損失可能上億元，對公司財務上造成影響，提出預期以及對應辦法。

尤其長榮指出罷工投票消息傳出後，已造成5月以來訂位及載客率明顯下滑，因此研判一但罷工，將造成公司更大衝擊。這個說法其實有跡可循，華航最近幾年歷經多次罷工後，營運業績確受影響，過去是本國航空業老大哥，最近幾年營收已被長榮超越外，2016年空服員罷工，更讓獲利能力大幅衰退，好不容易2018年略有起色，未料今年2月再發生機師罷工，一而再讓華航營運成本大增。

據統計，2016年華航空服員罷工落幕後，人事成本占總營業成本率，已從2014年10％上升至15％。以2017年總營業成本1341億元估算，華航一年人事成本逾200億元，2年增約64億元，今年2月機師罷工事件結束後，資方接受勞方條件後，一年將又增加6億元成本支出。華航多次罷工對營運造成影響嚴重性，長榮航空當然都看在眼裡。

桃園空服員工會向來表現強硬，近幾年3次罷工都圓滿落幕，但社會已有不同的評價，第四次罷工若再成真，短時間內如此頻繁，空服員既非弱勢、也非低薪族，不斷罷工讓社會支持力度降低很多。而華航多次退讓已遭質疑，第4大股東的新制勞退基金就已去函華航，提醒華航在處理罷工議題上要兼顧員工、股東及消費者三方。

長榮是民營航空公司，須自負盈虧，公司高層也都非出自於政治任命，所謂的敢罷工就沒年終、加薪及機票的強硬態度，似乎不難理解，但罷工一旦發生，除員工及股東都是雙輸外，最後付出的還是國家對外交通與競爭力的代價。