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義美鮮乳傳疑慮　總經理高志明：速溫殺菌不容失溫　

針對美式賣場稍早自主性下架義美鮮乳一事，義美食品12日作出回應

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By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2019/05/12 17:13
義美鮮乳（圖片翻攝自好市多官網）

義美鮮乳（圖片翻攝自好市多官網）

【更新桃園市衛生局說法 2019年5月13日 12:40】

（台灣英文新聞／生活組　台北報導）義美鮮奶傳出未到期就變質情況，美式大賣場在收到顧客反應後決定自主性下架，而義美食品總經理高志明也在今（12）日下午發出聲明表示，牛奶在夏季若有存放失溫的情況，便容易發生「酸敗、結塊」的情形，公司將持續續自我加強生產及冷鏈配運管理。

美式賣場好市多（Costco）稍早表示，陸續有顧客反應義美鮮奶在保存期限內出現酸敗、結塊情形，因為對於產品有疑慮，賣場已採取自主性下架方式處理。

桃園市衛生局週一（13）表示，目前視察義美廠區內製程、殺菌紀錄及生產檢驗報告等，都符合相關規定，且已抽驗廠內同產線留樣產品共四件，將進行乳品衛生標準檢驗，包括酸度、生菌數、大腸桿菌及大腸桿菌群等，預計20日會有初步報告，進一步釐清品質疑慮事件。

義美食品則在週日發出聲明，高志明表示， 義美鮮乳採用「速溫殺菌H.T.S.T.（溫度84℃±5℃）」」保留較多營養，非「超高溫滅菌U.H.T.（溫度125℃~135℃）」，因此，夏天來臨之時，若稍有存放失溫的情況，就容易發生酸敗 、結塊的情形。

高志明指出，「我們連乳牛食用的草料、飼料及飲用水，都有做定期的追蹤處理，我們戰戰兢兢為確保食材、原料、生乳的安全而努力」，公司除繼續自我加強生產及冷鏈配運管理外，也拜託通路零售業者與消費者，大家共同維護確保商品品質。

義美食品提及，公司南崁廠區的生產工廠，除了備有各種精密檢測農藥殘留、動物用藥殘留、重金屬含量等儀器外，也是目前全世界唯一同時具備輻射及戴奧辛、多氯聯苯檢測儀器設備的食品工廠。

► 義美食品聲明（翻攝自義美食品官網）
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