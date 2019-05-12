汪洋會台媒體高層　蔡英文：國安單位將持續掌握

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）近70家台灣媒體代表週五（10）在北京會見中國全國人民政治協商會議主席汪洋，席間汪洋發表「和平統一、一國兩制」要靠媒體共同努力等闊論。蔡總統今（12）日接受媒體採訪時，譴責中國對台灣媒體施壓，並表示國安單位將持續關注此事。

蔡總統今日在總統府接見「第14屆COLLEGE HIGH 全國制霸活動冠軍隊伍」，她在會後受訪時表示，政府長期以來都有注意國內媒體受到北京當局影響的情況，而汪洋的談話更是證實「確實有中國對我們媒體施加壓力」。

蔡總統譴責北京對台灣民主、國內新聞自由，以及內政「很大的干擾」，也表示將請國安單位持續掌握，但並未說明具體作法。

蔡總統在週五於召開高層國安會議後召開記者會時，便特別提及中國對台灣的滲透、統戰，也指出近期遭曝擁有媒體的財團接受中國資金或受中國影響一事。

蔡總統表示，國安團隊要盡速完備反滲透、反統戰的機制，維護台灣主權及國家安全。相關國安及兩岸事務的修法，也應盡快完成，以守護台灣主權及民主，並阻滯北京對台侵略。

綜合媒體報導，近70位台灣媒體高層，包括中國時報、聯合報、經濟日報、TVBS等，在週五出席「兩岸媒體人北京峰會」。汪洋在峰會開幕前會見台灣媒體，除了大肆批判台灣政府，還直言「現在要實現和平統一、一國兩制，仍要靠媒體界朋友共同努力。」