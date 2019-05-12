天使光環不再？維秘遭批物化女性　欲取消電視聯播傳統

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）知名內衣品牌維多利亞的秘密年度大秀被砲轟物化女性，近年來電視連播收視率慘遭滑鐵盧，對此，品牌執行長魏克斯納表示，年度時尚大秀不再適合電視聯播網。

時尚指標品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret）天使光環不再亮眼？該牌年度時裝走秀大會總是吸引眾人目光，邀請知名音樂人與代言天使同台演唱，且讓超模穿上性感內衣，以及誇張妝髮走秀，祭出視覺及聽覺饗宴成為時尚圈焦點，然而，近日卻傳出將取消電視聯播。

據路透社報導，維多利亞的秘密母公司有限品牌公司（L Brands）表示正重新思考在電視播出時尚大秀的可行性，指稱維密品牌「勢必要進化，為成長而有所轉變」，力圖業績回春。

中央社指出，電視上播出的維密時尚大秀近年面臨愈來愈多批評，節目中常見吉吉哈迪德（Gigi Hadid）、詹納（Kendall Jenner）、亞歷珊卓安布羅休（Alessandra Ambrosio）和莉莉奧德爾里奇（Lily Aldridge）等超級名模身穿暴露內衣走伸展台，遭抨擊帶有性別歧視意味且與現實脫節。

有限品牌公司執行長魏克斯納（Les Wexner）寄給員工備忘錄寫道，過去數月來，我們都在說要為公司各方面打造全新面貌。我們決定重新思考維多利亞的秘密年度時尚大秀這項傳統。進一步來說，我們不再認為電視聯播網適合我們。

對此，有限品牌公司未立即回應路透社的詢問。

維密時尚大秀的收視率過去幾年來不斷下滑，去年12月在迪士尼公司旗下的美國廣播公司（ABC）播出時，僅有330萬名美國人觀看，遠低於2001年首次電視播出時的1200萬觀眾人數。