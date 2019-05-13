「被拒絕的勇氣」 專家：面對拒絕時的自我心態調適

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）研究證實，當被拒絕時我們通常會產生忌妒、孤單、焦慮之感，但若人們把「拒絕」視為個人價值的貶低，那麼將會導致更深層的痛苦。

然而，被拒絕帶來的苦痛在某種程度上也會讓你更有彈性，調整腳步往對的方向前進，當然，在此之前你要先知道如何正確地處理這般情緒，以及該抱持什麼樣的心態。

因此《時代雜誌》整理了心理學家針對不同情境及其解套方法，讓大家往後有方可循。

1. 你正歷經求職碰壁

職涯教練Beverly Flaxington表示，大部分的人都缺少健康的自尊，這也是為甚麼當朝思暮想的機會被否決時，會如此地晴天霹靂。

面對求職碰壁，可以告訴自己人生不總是如意、思考你是否用職稱定義自我價值，並訓練自己正向思考─「這些經歷都會為人生加值，有時是帶你走上一條全新的道路，有時是給你機會重塑自己，有時是告訴你該拋棄哪些不合宜的信念。」

視被拒絕為一種成長，相信關了一扇門還有一扇窗，如此的正向思考會帶你去你想要到的地方。

2. 你正歷經分手

大至分手小至約會被拒絕，這些「感情失敗」都有可能帶來「我是不是不夠好」此種貶低自我價值的想法。

所以到底該如何正確地面對感情失敗？專家提出的建議是，分手之後你可以列出前任身上你不欣賞的特質，並思考有哪些特質是你期待在下一位伴侶身上看到的，以避免踩雷又進入一段不自在的關係。

若是面對正在約會的對象，你可以告訴他有哪些觀念是你特別重視的，這可以幫助你們建立更緊密的連結，讓你們走得更長久。

3. 你正歷經與朋友絕裂

一段友誼的結束很有可能比失戀還痛苦，但我們往往忽略朋友的來去純屬正常。

當你身處於此種狀況，你一樣可以問自己「他真的是我想要成為朋友的人嗎？」，仔細思考可以幫助你從痛苦中解脫，並帶你找到更志同道合的朋友。

專家也說道，若彼此漸行漸遠，不妨問問看對方願不願意重拾關係、相約吃頓飯。當然，不論是認識新的人或者敘敘舊，鞏固現存的友誼是很重要。

一段關係的失去讓你有機會自我反省，積極改變也可以避免關係失調的惡性循環。

4. 你正歷經家庭感情變異

我們皆期待家是一個充滿無條件愛的地方，但其實不盡如此。例如，當父母離婚時，孩子可能會因為撫養權的緣故被迫疏遠爸爸或媽媽，進而帶來被拒絕等負面感受。

而在這種狀況下，你可以跟有相同經歷的人好好談談甚至是訴諸專業，讓他們支持你並告訴你該如何面對這種狀況。

5. 社媒貼文讓你感到沮喪

有研究指出社群媒體恐對我們的自尊產生負面影響，並損害個人福祉。

許多人因為貼文讚數較少、對方沒有追蹤你、追蹤人數不夠多，或者滑到沒有邀請你的派對動態...等而感到被拒絕、被排除在外。

專家建議，用社群媒體來進行更直接的對話為上上策。你可以直接向朋友發送訊息、回覆朋友的貼文，用更積極的態度取代掉只是瀏覽照片。

最重要的是，當發現在瀏覽貼文時有忌妒與被排擠的感受時，注意你內心的自我對話，並提醒自己多去想生活中正面、值得感謝的事情。

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