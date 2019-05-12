貿協與日瑞穗銀簽MOU 助台日廠商拓展東協市場

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）為協助台灣企業打入東協市場的日本供應鏈，中華民國對外貿易發展協會9日在東京與日本瑞穗銀行簽署合作備忘錄，雙方未來將活用彼此資源，媒合在東協市場中的台日廠商合作。

台灣與日本企業在東協市場扎根時間久遠，日商以汽機車、家電、資通訊產業，及基礎建設等大型投資著稱，台商則以零組件供應與加工製造見長。台商在東南亞有綿密的華商人脈網絡，具有機動、彈性與提供客製化產品等優點；而日商則擅長研究發展、產品開發、製程優化，雙方在供應鏈上可互通有無。

因此，國貿局、外貿協會與日本經產省、日本貿易振興機構(JETRO)攜手合作，自2017年6月起積極推動「臺日共同拓展第三國市場」專案計畫，在東協市場積極辦理台日企業媒合洽談會。自2017年至今，共促成27案台日合作成功案例，其中不乏知名的台、日商，如以生產自有品牌Tokuyo按摩椅聞名的督洋生技公司與日本R商合作，由台灣出口零組件至日本組裝，外銷全球。

貿協表示，本次外貿協會與瑞穗銀行簽定合作備忘錄的事宜於年初便已開始發動，由於雙方皆是擁有眾多海外分支機構的組織，彼此也都致力在組織的全球化上，未來外貿協會與瑞穗銀行將攜手在東協台日企業媒合中緊密結合，資源共享，共創雙贏。

瑞穗銀行為日本前三大金融機構，資本額高達1兆4,000億日元，在日本擁有465個據點，海外據點89處，員工高達3萬人。瑞穗銀行也是第一家在台灣成立分行的外商銀行，從1959年開始，即將邁入60周年。