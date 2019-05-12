國民黨擬15日通過初選提名辦法及時程

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國國民黨預計在下週三（15）通過總統初選提名特別辦法、作業要點與時程，隨後組成黨中央提名小組展開徵詢作業，高雄市長韓國瑜及鴻海集團董事長郭台銘也將透過特別機制，納入黨內總統初選。

根據中央社引述黨務人士表示，目前正研議將黨內總統初選作業的要點與時程，連同提名特別辦法一併在下週三送中央常務委員會審議通過，這部分將會在下週一（13）的工作會議中討論。

黨務人士指出，相關初選辦法和要點通過後，黨中央將成立提名小組，徵詢韓國瑜、郭台銘、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、前台北縣長周錫瑋，以及孫文學校總校長張亞中等六位目前已主動或被動表達參選意願的人。

至於初選民調，根據聯合報，黨務人士表示，目前是朝全民調規劃，而郭台銘日前提出加入手機民調一事，則不會納入此次初選。

此外，黨中央將規劃在北、中、南各辦一場「國政願景電視發表會」，取代過去的政見發表會，但還需經中常會討論及與初選參選人協商後決定。至於初選辯論會，朱立倫、張亞中及郭台銘都表達支持，不過韓國瑜持保守態度。

報導指出，國民黨預計6月上旬決定初選名單，6月中舉辦電視政見發表會，7月初進行全民調。總統提名人選可望於7月中出爐，並在7月28日全國代表大會正式通過。