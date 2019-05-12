大倉久和 端午禮袋飄香登場

薰風拂面，粽夏繽紛，為了迎接一年一度端午佳節，大倉久和大飯店推出繽紛端午禮袋，除了粵式傳統的「港式裹蒸粽」之外，還有料多味美的「經典北部粽」，以及甜蜜又不失清新的「柚香豆沙甜粽」等應景粽子，兼顧傳統與創意。即日起至5月20日預購端午禮袋，還可享有85折早鳥優惠。

大倉久和大飯店中廚以粵菜見長，經典的港式裹蒸粽自然是端午節不可或缺的選項。以豐富內餡著稱的港式裹蒸粽，遵古法製作，精選台灣長糯米，將五花肉、烤鴨、鹹蛋黃、干貝、栗子、蓮子、北菇、綠豆仁等豐富餡料入味，再以荷葉及粽葉包裹蒸煮4-6小時，蒸騰出四溢香氣，是應景上好的選擇。

以香氣濃郁為招牌的北部粽，是許多人心目中肉粽的代名詞。大倉久和今年也回歸傳統，推出經典北部粽，以紅葱頭與開陽爆香，加入粟子、五花肉拌炒出誘人噴香後，再包入煮熟的糯米中，蒸好起鍋的香味讓人食指大動，是端午佳節家人享用與餽贈親友的首選。

吃完豐富飽足的鹹香粽子之後，來個甜粽是一定要的！今年大倉久和推出柚香豆沙甜粽，將圓糯米蒸軟之後拌入清新酸甜的柚香醬，柚子的香氣巧妙地中和了綿密紅豆沙內餡的甜膩，留下滿口幸福的甜蜜，小巧的尺寸讓人忍不住一顆接一顆，是端午時節最美好的享受。