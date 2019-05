(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)世界知名旅遊景點馬丘比丘將管制遊客人數,防止此古印加帝國石砌城堡遺址進一步惡化。有關當局也將評估此次管制成效,再祭出永久性措施。

有「天空之城」之稱的馬丘比丘是祕魯一個著名的前哥倫布時期時印加帝國的遺蹟,也是世界新七大奇蹟之一,然而,馬丘比丘正面臨著遭旅遊業破壞的擔憂。

法新社報導,秘魯政府表示,15日至28日期間,馬丘比丘(Machu Picchu)的太陽聖殿(Temple of the Sun)、兀鷹神殿(Temple of the Condor)和栓日石(Intihuatana Stone)這3處遺跡進出人數將嚴格管制。

中央社報導,秘魯文化部表示,有關當局發現遊客造成這3處遺址石砌表面惡化的跡象,因此有必要提出這些保護馬丘比丘的措施。

最新管制計畫限制每日兩波入園人數近6000人,時間限制3小時。

有關當局將評估這次管制措施效果,再於6月1日祭出永久性常設措施。