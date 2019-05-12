國美館推數位藝術聯展　新銳重現高雄大社、山海經展至7/14

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國美館推出兩檔「20 19數位藝術創作」徵件獲選展覽，分別為陳漢聲以家鄉為名的「湖底 尖山腳」八頻道影像作品，及賴士超和邱智群打造的「山海經」虛擬影音場景，自即日起於時光天井及108展覽室展至7月14日止。

國美館長期推動數位藝術，每年均透過「數位藝術創作案」及「 數位藝術策展案」引薦更多數位藝術創作者給藝術愛好者。館長林志明表示，本次展出兩件數位藝術創作案均包含多重寓意， 展現當代的思考。除了影像動畫的發展外，也有很突出的聲音運用， 為台灣數位藝術的發展帶來更加成熟多元的表現。



聯合開幕式已於近日舉行，參展藝術家也親自現場導覽。右起：陳漢聲、館長林志明、賴士超、邱智群（圖/國美館）

藝術家陳漢聲帶來「湖底 尖山腳」八頻道影像作品，其地方為藝術家的家傳農地，位在高雄大社翠屏村，第三公墓中的一個小山丘。陳漢聲表示，作品透過動畫與即時監視影像交錯銜接，建構出兩個影像時間。

陳漢聲說明，隨著時間流轉及工業化， 大社已轉變成重工業與農耕並置的地區， 對於長年在外工作的陳漢聲而言，記憶中的故鄉， 現已成為熟悉卻也陌生的景色。

「湖底 尖山腳」以台灣傳統工藝「春仔花」 為元素製作而成的動畫，結合大社的即時影像， 觀者與藝術家一同凝視、接合記憶與現實的故鄉景致。

陳漢聲透露，即便影像在圖像上有貼合，卻在時間上永遠無法真正同步， 在不停企圖對位卻無法真正縫合影像的過程中， 隱含著藝術家對於歷史地景的探尋， 以及修補與故鄉高雄大社的土地關係。



陳漢聲「湖底 尖山腳」（圖/國美館）

均非科班出身的藝術家賴士超與邱智群共同創作「山海經」，結合展出地點108展覽室環形投 影的特性，營造科幻電影般的虛擬場景， 帶領觀眾自結繩記事的社會，隨時間軸逐步向前探索社會地景， 檢視文明、戰爭、慾望等人類的介入，如何改變「世界」的結構。

國美館表示，古籍「山海經」為先民對於奇物異俗、山川形勢的探勘， 是前人探索世界撰寫而成的紀錄。作品借以經典為基礎， 加入對於社會、政治、神話、儀式的觀察，對於「世界」 的意義再次擲出提問與反思，嘗試詮釋並建構屬於當代的山海經。



賴士超Ｘ邱智群「山海經」（圖/國美館）