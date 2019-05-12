賴清德訪日眾議員鈴木馨祐選區　握拳喊凍蒜

在日本訪問的前行政院長賴清德，應日本財務副大臣、眾議員鈴木馨祐邀請，今天下午拜訪鈴木的選區、橫濱市都筑區，兩人還在鈴木上次選舉的海報前，握拳用台語喊「凍蒜」。

賴清德今天受鈴木之邀，走訪鈴木位於神奈川縣橫濱的選區，拜訪自治會、商店街、農田，也到神社參拜，因為走訪行程爆滿，最後賴清德搭新幹線「趕攤」，趕回東京品川區繼續晚上的行程。

賴清德表示，很高興鈴木邀請他到橫濱走訪他的選區，他和鈴木有多年交情，鈴木過去擔任自民黨青年局局長時與台灣交流甚密，很榮幸鈴木把他當好朋友，不介意他目前的身分，也不介意自己內閣閣員（財務副大臣）的身分，公開邀請他到選區拜訪。

賴清德和鈴木以中文、日文一起大喊「台灣加油，日本加油！」隨後帶他參訪橫濱知名燒賣「崎陽軒」工廠，兩人大啖燒賣、小月餅後，參觀燒賣便當製作過程，最後還玩興大起，合拍趣味照。

賴清德與鈴木合搭鈴木的座車，途中看到鈴木上次選舉的海報，兩人臨時起意下車在海報前握拳以台語喊「凍蒜」。後來去參訪一處種植茄子與小黃瓜的農田。

農民山西告訴賴清德，因為都市一直在開發，農地被大量變更為工業區或住宅區，但30年前的橫濱市長認為橫濱須保留農地，如此若發生災難的話，地方至少有自己的食物提供居民，因此橫濱才有現在都市與農田並存的景觀。

賴清德與鈴木後來到綱島商店街時，受到商店街會長中森伸明熱情迎接，中森表示，很喜歡台灣，下個月要組團去台灣交流。鈴木還帶賴清德到逾1000年歷史的師岡熊野神社參拜。

賴清德在橫濱參訪時對媒體表示，所到之處，很多人都告訴他「很喜歡台灣」，他希望未來持續交流，讓台日關係更上一層樓。

被問到此次日本行，會見了多位擔任過自民黨青年局長的國會議員，是否有特殊意義？他表示，自民黨青年局長可說是栽培日本首相的搖籃，這次他與6位歷任自民黨青年局長會面，是長久累積的友誼。