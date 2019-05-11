華為辯護律師曾任職美司法部 檢控利益衝突

美國檢方在今天提出的文件中說，中國電信大廠華為聘請的律師柯爾先前曾在美國司法部任職，因此形成了利益衝突，應取消他為華為所涉銀行詐欺案與違反制裁案辯護的資格。

柯爾（James Cole）2011年至2015年曾擔任司法部副部長，上週檢方聲請取消柯爾的辯護資格，不過因為這是密封的機密文件，檢方並未公布箇中原因。

根據在紐約布魯克林聯邦地方法院提出的聲請書影本，檢方指出，「其中有相當風險，即科爾在擔任司法部副部長期間獲知的機密性事實資訊，將大幅強化華為目前的辯護策略。」

記者暫時無法訪問到柯爾本人，至於華為發表聲明說，美國要剝奪華為選任的法律顧問，又想隱匿箇中原因。

聲明指出：「美國司法部聲請取消柯爾的辯護資格，使得抗辯程序淪為笑柄。」

聲明說：「美國政府自2017年以來都知道，柯爾是華為在這個案件的委任律師，如今兩年過去，司法部不但企圖剝奪華為選擇的法律顧問，而且還對華為和大眾隱匿司法部提出這項聲請所依據的一切理由。」