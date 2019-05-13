〈時評〉地熱發電動彈不得 怎麼辦？

距離環保署2018年4月11日公告10 MW以下的地熱發電廠開發案不需要做環評，至今已超過一年。而且，地熱發電特別獎勵辦法，能源局在2018年5月份公告後，至今也已經一年。而這一年來台灣地熱發電有進展嗎？沒有。台灣到目前為止地熱發電裝置容量連0.5 MW都没有。

過去一年内真正有掛上電網的，只有在清水地熱公園區9號井及21號井。9號井是我們蘭陽地熱資源公司與宜蘭大學的產學合作案，於2019年4月16日150KW正式掛上網， 但是目前還需要爬過一座大山才算完成。這座大山就是能源局，因能源局至今還質疑我們使用的「全流式渦輪發電機組」是不是「地熱發電設備」。依照能源局目前的說法，地熱發電設備是直接使用乾蒸氣的蒸汽渦輪機及間接使用熱能ORC雙循環機組，而我們使用的「全流式渦輪發電機」使用了熱能與壓力，對於地熱發電機組的部分不知是否還需要開個會認定呢。

2016年2月29日當時的總統當選人蔡英文展開「產業學習之旅」第三站，到南部科學園區參訪。當時民進黨中央黨部及新境界文教基金會合辦了一場有關能源轉型座談會，我在現場以「如何推動台灣地熱產業」做了5分鐘的報告。當天不只蔡總統當選人在場，陪同的還有時任台南市長賴清德及後來成為能源政策政務委員柯景深等人。我的報告內容就不在此詳述，只提最終的建議事項共五項：

一、在宜蘭設立地熱園區

二、同步開發多處淺層地熱潛能區

三、適當放寬地熱發電免環評認定標準

四、BOT案在地產業優先

五、請熟悉宜蘭的民進黨幹部和智庫成員協助宜蘭發展地熱發電。

如今過了3年，回頭檢視只有第三項做到。在我的力推之下，2018年4月11日環保署終於公告10 MW以下的地熱開發案免環評。其他項目到目前為止都沒做到。

最令人無法接受的事情是「BOT案在地產業優先」的建議，在民進黨執政的宜蘭清水地熱發電BOT案竟然也沒有做到，該案在2016年12月初公告由台電公司的子公司「台灣汽電共生公司」得標，然而到今天為止已經得標兩年半了，卻一度電都還沒發出來，而到正式商轉的時間也只剩下一年半。據了解，台汽電所要使用的發電機組是國外廠商的機器，完全不使用台灣廠商的發電機組。

如今，宜蘭縣政府已經改由國民黨籍的林姿妙縣長主政。換句話講，原先有非常豐富的地熱資源的宜蘭縣，在蔡英文總統10次到宜蘭縣輔選，卻沒有發揮作用。代表民進黨的縣長候選人陳歐珀還是以兩萬多票大敗落選。而且那時，陳歐珀立委曾說過，他「若被提名選縣長就要辭立委」，但他並沒有辭，更曾經說過「選縣長就不選立委」的話。結果，目前又變成民進黨的立委被提名人。看來，接下來明(2019)年初的選舉，民進黨連宜蘭的立委也會失掉，因為陳歐珀先生一點政治誠信都沒有。「誠信立國」是我們應貫徹的理念。這方面我以前也寫文章說明過。

我們再來討論，為何台灣的地熱推展不力，以及對於我所建議的其他事項要如何達成。先說一下推動深層地熱相關的訊息。

這幾年來，我最主要是在宜蘭縣利澤工業區建置101MW深層地熱電廠，約花了兩年半的時間並於2017年4月份，通過環評審查。環評通過至今也已兩年了，這期間都努力做募集資金的工作。對於目前的狀況已可向大家報告，對於「利澤地熱電廠」已有國外的投資者要來投資百億元台幣，然而卻礙於台灣的金融法規的落後，使得投資方進不了台灣。我們只要求能比照海上風機辦理。

另外，從新聞報導上曾看到行政院龔明鑫政務委員的發言，「希望官股銀行配合政府的政策。」在那篇報導中提到目前主要的兩家外商達德公司以及沃旭公司。德國達德公司希望台灣的銀行用「無追索專案融資」。丹麥的沃旭公司則是用母公司的「全額銀行保證(BG)」、 或者「備用信用狀(SBLC)」方式來達成對台灣的融資銀行保證。我們目前正在努力與政府有關單位溝通，也是說我們要用沃旭公司的方式，希望與政府有關的公股銀行，能夠比照沃旭公司的方式來辦理我們101 MW的利澤地熱電廠開發案的融資。

再談第二項建議，「同步開放多處淺層地熱潛能區」。台灣淺層地熱潛能有多大，只要稍微關心的人都知道，全台灣除了大屯火山之外還有25處，而且總量也有500MW，這是1984年工研院研究人員的調查成果。我的具體建議是，在這25處的每一處開發4MW，就會有100MW。然而，目前碰到的兩個問題，一個是土地大多是原住民保留地或是林務局管理的林地。如何開放這些土地讓廠商投資，是要討論的問題。

另一個問題是併網饋線不足。例如說，有48 MW潛能的金崙地區，目前的饋線只有4.5 MW。然而已經進入金崙的廠商，包括李長榮化工的子公司全陽公司，以及太乙、宏崙2公司。太乙、宏崙2案2017年曾經送環評審查，在2018年3月第一次專案會議就被否決掉。

太乙、宏崙、全陽這三家公司，目前已經向能源局申請了4MW的饋線。於是其他的公司都不能再進入金崙金峰地區了。地熱潛能區若不用，到了最後也會變成一場空。民進黨執政三年了，到今天連發電潛能排第三有48 MW的金崙地區的饋線都無法擴大，過去執政團隊包括林全及賴清德院長，對地熱發電都非常忽視，可以說忽視到無知的程度，實在令人驚奇。

我寫過很多文章，一再呼籲兩位院長的團隊，卻都不被理睬，在此我講一下賴清德院長的小故事。賴院長剛上任不久到台東視察。目前擔任民進黨政策會執行長、台東縣民進黨籍縣長候選人劉櫂豪立委主辦了一場與地方人士接觸的座談會。會中有金崙地區的原住民，提出一些建議。現場賴清德院長也指示，要這位原住民年輕人趕快寫一個案子送到行政院來，行政院設法補助。結果趕了兩個多禮拜把教育訓練的案子寫好，送交劉立委轉交到行政院的執政團隊，結果下落不明。到現在，賴清德院長下台了，行政團隊對這個案子如何處理也絲毫沒有說明。

很高興目前能源局換了一位由工業局副局長調升游振偉局長。希望游局長能對過去這幾年能源局在地熱方面的無作為，包括將蔡總統3年多前提出2030年要有的600MW地熱發電的政見，直接改為200MW，但到今天卻連1MW都沒有。只有詳加檢討並設法改進，大力推動包括深層、淺層的地熱發電，台灣的再生能源才可能在2025年達到20%發電量佔比。