中國毀諾背信 美高關稅將維持

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美中新一輪貿易談判在美東時間10日結束，毫無進展，中方代表10日下午已搭機返國。美國如期調高關稅到25%，將視未來談判結果，再決定是否移除。據悉，川普政府告知中方，只有三到四週的時間達成協議。

「大紀元時報」報導，中國金融學者賀江兵表示，依照外媒報導，美方提高關稅的主因是中國先前在談判中同意列出配合協議內容應修改的法律清單，卻在事後表示無意這麼做，背信在先。因此就算兩國達成協議，2,500億美元商品的高關稅仍會維持。

他指出，美中經貿磋商可能有三種結果，第一種是完全達成協議，其餘3,250億美元中國商品「暫緩」加徵關稅；第二種是回復到被中方擅自修改前的貿易協議草案，但3,250億美元商品仍「隨時」可能加徵關稅；最後則是談判破裂，3,250億美元商品可能「立刻」加徵關稅。以第二種可能性最大。

賀江兵表示，高關稅對中國經濟打擊很大，陸股6日慘跌就是明證。除股市受衝擊外，中國出口承受壓力、產業鏈加速轉移，都會讓眾多就業機會消失、引發外資恐慌撤出中國、打擊民營企業信心，在在衝擊中國政府今年的重點經濟工作「六穩」，也就是穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資和穩預期。

根據歐盟研究，美國公司和消費者只會多支付4.5%的關稅，另外20.5%將由中國生產商承擔。美國遠比中國更能承受得起關稅戰。