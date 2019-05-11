飲料界新寵蝶豆花　食藥署：販售茶包違法

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）蝶豆花為深藍色，只要加一點點於飲品中即可變色，因為顏色特殊夢幻，成為飲料界新寵。然而台北市衛生局建議民眾別吃蝶豆花；食藥署也強調，蝶豆花僅能用於增添茶飲色澤，若販售茶包則違法。而毒物科專家也說，蝶豆花是否有害目前有2派說法。

中央社引述台北市衛生局食品藥物管理科參議兼代科長王明理說法，蝶豆花缺少食用安全性評估，建議別吃；此外蝶豆花因含有會促進子宮收縮的類黃酮，孕婦最好別碰。

衛生福利部食品藥物管理署食品組科長廖家鼎接受中央社訪問時強調，蝶豆花若是用於染色，不是直接把花瓣吃下肚，並沒有違法問題；不過，若要做成茶包等食品原料就得經過「非傳統性食品評估」，透過國外食用的歷史經驗、科學文獻上的安全性資料等評估安全性。

他也提醒，在蝶豆花尚未成為合法食品原料之前，販售蝶豆花茶包等含有實體花朵的產品都有觸犯「食品安全衛生管理法」疑慮，可開罰新台幣6萬至2億元。

中央社引述林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說法，蝶豆花是否有害，目前有2派說法，早在1978年就有蘇丹學者在論文中將蝶豆花歸類為有毒植物，強調其根部和種子有毒，但並沒有說是哪種化合物、吃多少會中毒，而美國食品藥物管理局（FDA）也將蝶豆花列在有毒植物資料庫。

不過，2016年澳洲官方針對一款含蝶豆花萃取物成分殺蟲劑進行評估，認為蝶豆花萃取物毒性極低也不會致癌，但沒有對於蝶豆花訂定「每日容許攝取量」（ADI）；近年也有說法指出，蝶豆花萃取物具有抗發炎、抗氧化等好處。