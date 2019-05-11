唐寶寶不善言語　用歌唱與餅乾感謝媽咪　

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）5月是感恩的季節，在母親節這樣溫馨的節日，唐寶寶與心智障礙者他們雖然理解，卻不知道用什麼樣的方式表達自己的情感，由唐氏症基金會承辦的新北市愛樂發展中心、愛家發展中心、土城小作所的特殊孩子們皆在母親節前夕，各自用了不同的方式表達對媽媽真誠的愛！

愛樂發展中心以設籍新北市15-45歲的身心障礙者為主，他們以「太鼓」及「啦啦隊」向偉大的媽媽表示感恩以外，這些大孩子也奉上香茶跟康乃馨傳遞感謝之意。活動當天，愛樂太鼓隊的學員們先帶來震撼的演出，展現他們平日肢體和律動訓練的成果，為活動揭開序幕，接著愛樂學員排練已久的啦啦隊表現出最精彩活潑的一面；最後由家長會會長帶領這群不善言語的孩子們，以最真誠的心及最動人心弦的歌聲，為媽媽獻唱「媽媽、媽媽，我愛你」，場面溫馨動人。

愛家發展中心參加了「愛～快閃」踩街睦鄰活動，老師們帶著愛家的小天使走出戶外散播希望及祝福，與街坊鄰居互動並且表演歌舞。（圖／唐氏症基金會）

而愛家發展中心內的0-6歲的小小孩們，則是參加了「愛～快閃」踩街睦鄰活動，老師們帶著愛家的小天使走出戶外散播希望及祝福，與街坊鄰居互動並且表演歌舞，表演結束後還會大方給予民眾愛的抱抱、康乃馨花束及祝福小卡，希望在溫馨的5月帶給大家祝福與感謝，並讓更多人認識早期療育對慢飛天使的幫助。

另外，土城小作所的老師則是向身障孩子們說明母親節的由來，孩子們拉起母親的手一起繪製糖霜餅乾時，媽媽也能藉此放下平常的掛念和擔憂，專心的和孩子愉快互動，之後老師更解釋了洗腳盡孝道的緣由，孩子們邊溫柔地替媽媽擦洗雙腳並親口說出感謝的話語，細心又專注的神情，讓許多媽媽都表示看見了孩子跟以往不同的一面。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，我們除了教育學員獨立自主外，同時，我們也讓家長們有個喘息的空間，因為心智障礙者的父母必須付出比平常父母更大的耐心、毅力及時間，其精神、體力、甚至經濟上的壓力是常人無法想像的，所以基金會的各家機構特地舉辦母親節活動，謝謝這些比偉大更偉大的媽媽們。我們也呼籲民眾再多做一點，若遇到這樣的家庭時，不妨給他們一個微笑、一個加油的眼神，對孩子及家人都是極大的鼓勵。

土城小作所的孩子們拉起母親的手一起繪製糖霜餅乾。（圖／唐氏症基金會）