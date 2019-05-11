防非洲豬瘟 9個國家地區行李全面安檢

非洲豬瘟疫情在亞洲延燒，繼中國之後，越南、柬埔寨也相繼中鏢，為防非洲豬瘟傳入台灣，除了發生疫情的國家外，包含泰國、緬甸及寮國等高風險地區行李都已必須全面安檢。

非洲豬瘟1921年首次在非洲肯亞發現，病毒透過寄生蟲從野豬傳到家豬，此後一路蔓延至非洲各國，1957年傳到歐洲、中南美洲等國家，以感染豬科動物為主，致死率幾乎達100%。

去年8月中國大陸爆發首例非洲豬瘟案例，成為亞洲第一個有非洲豬瘟的國家，隨後包含蒙古、越南及柬埔寨也都相繼發生疫情，今年4月19日，中國海南也爆發案例，中國大陸已經全面淪陷。

為了阻絕非洲豬瘟於國門之外，台灣從今年1月起各機場及港口，全天候針對高風險地區包含中國大陸、香港及澳門來台旅客、共計112個入境航班進行手提及托運行李全面檢疫。

隨後農委會防檢局2月15日宣布首度從越南返台旅客攜帶的越南豬肉三明治驗出非洲豬瘟病毒，當天晚上6時起也立刻針對從越南來的旅客實施手提行李X光檢疫的措施，以確保非洲豬瘟不會傳入台灣。後來由於越南疫情蔓延快速，農委會也分別在2月20日及2月23日將柬埔寨、寮國及緬甸視為高風險地區，入境旅客手提行李也需全面檢查。

在越南非洲豬瘟疫情已經蔓延至該國10個省分之後，農委會考量泰國與東南亞國家有地緣接壤，且為重要的轉機地點，因此從3月9日起，再增加從泰國入境桃園機場旅客手提行李X光機檢查作業，以防範非洲豬瘟於境外。

截至目前為止，高風險地區包含中國大陸、香港、澳門、蒙古、越南、柬埔寨、寮國、緬甸及泰國，另外北韓目前也是防疫熱區的觀察名單之一。

根據非洲豬瘟災害應變中心統計，目前已經採樣1483件來自中國大陸、991件來自越南的豬肉產品，其中中國大陸已經檢出54件、越南則檢出2件非洲豬瘟病毒陽性，顯見風險仍高。