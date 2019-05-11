雙北為乳癌發生率最高縣市　專家破解迷思和關鍵原因

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）根據2016年最新癌症登記報告指出，國人每4分58秒就有一人罹癌，其中乳癌高居女性癌症發生首位，面對乳癌威脅，女性們必須提高警覺。台灣癌症基金會於母親節前夕，舉辦「粉紅健走嘉年華」活動，呼籲國人一起保護全天下媽媽，預防乳癌威脅。

萬芳醫院內科教授賴基銘醫師說，大家都知道乳癌長年威脅女性，但是在每年公佈的癌症登記報告數字裡面，有許多隱性的資訊較少被提起，台灣癌症基金會也做了細部分析，提醒各個族群的女性，應注意乳癌的威脅。

1. 最威脅女性的癌症：乳癌長年高居女性癌症發生率第1：

自2003年開始至2016年，已連續13年乳癌皆位居國人女性癌症發生率第一。

2. 每2小時就有3人罹患，乳癌時鐘快轉為癌症之首 ：

2016年乳癌新發病例高達12,672人，相較20年前乳癌新發人數為3478人，不僅攀升3.6倍，乳癌時鐘更從每將近8小時才有3人罹患，快轉至每2小時就有3人罹患乳癌。

3. 每3人就有1人 發生在30~49歲年輕女性，為青年女性罹癌最大宗（4681人）

4. 45-49歲 是乳癌發生人數最多的年齡層

針對上述兩項乳癌年輕化的威脅，賴教授說越來越多台灣女性停經前罹患乳癌，且年輕化趨勢加速，這可能與越來越晚生育、環境荷爾蒙暴露等因素有關。

5. 北部縣市罹癌風險高：台北市與新北市 為乳癌發生率最高之縣市

6. 南部縣市死亡率偏高：屏東縣與台南市 是乳癌死亡率最高縣市​

很多媽媽除了害羞、害怕做篩檢之外，賴教授說，事實上還存在著一些乳癌篩檢迷思，以為有下列情形就不用擔心：

1.我都有在家自我檢查—自我觸診檢查是無法找到早期的病灶，更無助於降低癌症死亡率。

2.我有照過胸部X光了—胸部X光不是用來檢測乳房的！胸部X光能檢查到的是肺臟、肋骨鎖骨等處，而不是最表層的乳房。

3.我沒有家族史不需要擔心—大部分的乳癌病患是沒有乳癌家族史的，大部份還是與飲食、生活環境密切相關。尤其是太晚生育、高油脂飲食、肥胖者、抽菸酗酒者，有熬夜習慣、壓力大的人，乳癌風險都會增高。

明天就是母親節，賴教授提醒，每個人都應該送給媽媽以及身邊的女性一份大禮，告訴媽媽預防乳癌一定要做到『蔬果彩虹579、規律運動、適齡生育、適時放鬆、定期篩檢』，尤其是定期篩檢，統計顯示，乳癌因篩檢而發現之個案，高達8成5以上屬於早期乳癌(0-2期)，而早期發現早期治療，乳癌五年存活率可達90％以上。