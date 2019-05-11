美國眾議院『414比0』的魔術數字啟示

美國聯邦眾議院本(5)月7日以414票贊成、0票反對、17票棄權的票數全院無異議通過了《2019台灣保證法》（Taiwan Assurance Act of 2019）與「重新確認美國對台及對執行台灣關係法承諾」決議案。

《台灣保證法》內容除了強化美國與台灣的雙邊關係之外，同時要求現役海軍軍官常駐台灣、繼續主張台灣參與國際組織、對台灣發展不對稱防衛戰力的支持，支持美國對台灣軍售、重啟美國與台灣的雙邊貿易談判等。

這項法案是由美國民主黨與共和黨參議員共同提出，包括：民主黨參議員梅南德茲（Bob Menendez）、瑪斯托（Catherine Cortez Masto）、庫恩斯（Chris Coons）以及共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）、柯騰（Tom Cotton）和克魯茲（Ted Cruz）等人。

根據【中央社】報導，《台灣保證法》決議案的國會意見指出，台灣是美國自由開放印太戰略的重要部分；對台軍售應常態化，尤其應協助台灣發展及整合不對稱戰力，其中包括水面下作戰及防空戰力；美國貿易代表署（USTR）應於2019年重啟台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談，並以簽訂自由貿易協定（FTA）為目標。在台灣參與國際組織方面，國會意見指出，美國政策為支持台灣有意義參與聯合國（UN）、世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及其他適當的國際組織，並支持台灣以會員身分參與「聯合國糧農組織」（FAO）、「聯合國教科文組織」（UNESCO）及其他非以國家為必要參與條件的國際組織。

《台灣保證法》決議案要求在法案生效後180天內，美國國務卿應針對國務院行政部門，指導對台關係各項文件檢視與頒發遵行的準則。其中包含《台灣關係法》及6項保證等之協助維持西太平洋和平、安全與穩定，增進美台政治、安全與經濟利益。以去年生效的「台灣旅行法」為依據，鼓勵雙方所有層級官員互訪並與對口官員會晤，並且重申美國總統應依據包括「亞洲再保證倡議法」等各項立法及根據台灣安全所需，常態性對台移轉防衛裝備。

《台灣保證法》決議案呼籲美國國務卿積極在國際間，支持台灣有意義參與公共衛生、飛航安全、犯罪及恐怖主義等跨國威脅與挑戰的國際組織；承認台灣為反恐及對抗全球挑戰的夥伴；並籲請美國總統探索擴展及深化對台經貿關係的機會，強調美台民間緊密關係的重要性。

【路透】分析，美國聯邦眾議院此舉旨在穩定台海兩岸局勢、反制中國（PRC）影響台灣（Taiwan）的任何努力。

美國眾議院《台灣保證法》決議案投票，投票的國會議員總數達431位，而以美國的民主自由程度，並不是極權中國大會堂上的投票部隊，說要達到反對票0票，也真是太不容易了；更何況加上中共因素，以中國之大，各種策反、賄賂收買手段之多，美國各黨派一般在投票表決上不可能有這麼一致的投票結果。

對於少數棄權投票《2019台灣保證法》決議案的國會議員，不以反對票而是以棄權方式投票來看，有種可能情形是：不願意被貼上「反民主人權法治」的標籤，因為目前台灣處於遭受中國的「反民主人權法治」的粗暴流氓對待。

此外，美國人不分黨派，對外永遠是一致的，就是美國利益優先，清楚外部敵人是誰，例如：與共和黨川普不同黨派，長期與川普不對盤的民主黨參議院領袖舒默，也支持川普對中國加徵關稅。最近的美國「反中」的陳述，例如【美國之音】報導，共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）表示：中國盜竊知識產權的行為讓美國「每年」損失高達 6000 億美元，「 中國共產黨實現了人類歷史上最大規模的非法財富轉移，通過強制技術轉移和『舉國間諜』的方式，盜取美國公司、研究中心和大學的創新和創造力。」、「美國必須謹慎應對中國對自由世界的挑戰」；也是促使『414比0』魔術數字發生的因由。

中美貿易戰是促使《台灣保證法》決議案通過的重要因素之一。我們期望這可加速台美 FTA 的簽訂，對台灣來看，它是國與國緊密關係的發展基石，另外，它也帶有美國對亞洲發展的戰略思維；台美 FTA 可以協助想要進入中國、卻擔心風險太高的美國公司，以台灣為踏板、或前進基地，進攻退守有彈性。

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