地中海船難又一起 難民船翻覆釀65死

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）船難意外層出不窮，但來自非洲的難民仍願意冒死穿越地中海前往歐洲，根據聯合國難民署(UNHCR)，昨(10)日又有一艘滿載難民的船隻在突尼斯附近的地中海海域翻覆，造成至少65人喪生，這是幾個月來，地中海最嚴重的船難之一。

國際移民組織(IMO)指出，船隻翻覆後，有16人被救起，尋獲了4具遺體，搜救行動仍在進行當中，聯合國難民署特使科切特爾(Vincent Cochetel)表示，這對那些想穿越地中海的難民而言，是一起十分不幸的災難。

突尼斯國營電視台TAP報導指出，該船由最近動亂嚴重的利比亞出航，載著大約70名難民和移民，國籍從孟加拉裔到摩洛哥裔都有，最後在離突尼斯第二大城斯法克斯(Sfax)40海里處翻覆，幸好附近有正在作業的漁民，操作漁船於第一時間加入搜救行列。

事實上，儘管陷入動亂，從難民潮開始之初，利比亞的西岸就是難民最常出發的地點，不過在義大利當局開始徹查海岸走私，並提供利比亞海岸巡防隊訓練、資金、船隻等協助後，難民偷渡數量已經下降了很多，不過，仍有許多人願意冒險前往，只為追求在歐洲的機會。

聯合國難民署說，地中海是全世界最危險的跨海區域之一，根據去(2018)年的統計數字，從利比亞前往歐洲的難民中，每14人就會有1人喪生，聯合國在今年一月發行的報告則指出，2018年每天都有6名難民或移民在地中海喪命。

針對層出不窮的翻船事件，科切特爾認為區域內的各國必須盡快加強搜救能力，不然未來的幾個月內，仍會有更多人在地中海因船難喪生。