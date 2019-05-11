「手機民調」爭議 游盈隆： 倉促變更遊戲規則必將對民進黨造成傷害

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）風波不斷的民進黨總統初選，近日最新爭議為「手機民調」，兩位民進黨初選總統參選人的意見相左。對此，台灣民意教育基金會董事長游盈隆認為，民進黨中央應正心誠意，亡羊補牢，未來積極研議修訂出更完善的初選民調制度，而不是現在倉促變更進行中的遊戲規則，否則必將對民進黨形象造成再一次傷害。

針對「手機族應否納入初選民調」，兩位民進黨初選總統參選人的意見相左，蔡英文總統認為，「民調一定要貼近真實民意，才能找出最有競爭力的候選人，手機族的意見不該被忽視」；但前閣揆也是民進黨初選總統參選人賴清德則表示，「基於制度穩定性，手機民調能否正確反應民意，及手機會不會有作假問題等三個層面，民進黨應該繼續使用目前規定的家戶電話民調為宜」。

針對最新的初選爭議，游盈隆今(11)日於風傳媒的專欄評論上列五點表達反對。首先，他表示，民進黨總統初選已進行一個半月以上，目前的初選民調辦法是延續2011年的舊制，是蔡英文黨主席任內制訂的；今年3月6日，再經過中常會確認做為2019年總統初選民調辦法。現在，初選進行到一半，蔡總統突然高呼納入手機，等於是自己反對自己，自打嘴巴的行為，要如何說服社會大眾接受？

第二，民調納入手機樣本在美國已漸漸成為常態，在台灣是剛起步，而且手機與市話比例應該是多少才最適當？業界和學界皆無定論。且「全手機民調」問題很多，「網路民調」的母體無法確定，都難以成為具「代表性樣本」（Representative sample）。游指出，美國早在15年前就開始把手機納入民調，但迄今主流民意機構的手機和市話比仍未有一定標準與共識，像是最近CNN一次全國性民調甚至仍沿用全家戶電話。現如此倉促就要納入，問題必多。

第三，游以台灣民意基金會四月全國性、全市話進行的民調為例，20-24歲受訪比例的確是最少的，但與加權後相比，是1：3.8；然後比例開始明顯遞降，25-29歲是1:2.4；30-34歲是1:1.8；35-39歲是1:1.5；40-44歲是1:1.4；45歲以後完全沒問題。所以，一項以傳統市話為基礎的好的調查，其結果基本上沒有問題，是具有代表性的，較沒有排除特定族群的疑慮。由此可見，現在一窩風否定全市話調查的精準度，並非建立在嚴謹的科學經驗與知識基礎上，而是情緒成分居多。

第四、民進黨總統初選從318登記迄今已整整54天，蔡陣營做為總統初選的一方，如果執意非要變更初選遊戲規則不可，坦白講，是完全缺乏正當性與合理性的。執意硬凹下去，徒然給人一種輸不起、耍賴、無賴的感覺，豈是現任總統應有的風範？

第五、民進黨各級公職初選民調辦法自2011年以來，長達8年都沒與時俱進，沒有及時因應修改，包括納入手機民調等等，本身就是一種不可原諒的黨務怠惰。是誰在這一段期間內當黨主席？不是很清楚嗎？

最後，游盈隆再次強調，「手機族納入初選民調」這樣的倡議如果是在總統初選還沒有開始的時候提出，確實是一個值得討論的問題。但當初選已經起跑，如此倉促變更進行中的遊戲規則實不妥。游建議民進黨中央應正心誠意，亡羊補牢，未來積極研議修訂出更完善的初選民調制度，而不是現在倉促變更進行中的遊戲規則，否則必將對已經很糟的民進黨形象造成再一次傷害。

游認為，捍衛民主價值，維護初選制度的公平性，讓這場風波不斷的總統初選盡快完成，是民進黨當務之急，是廣大支持者共同的期待，也是卓榮泰與羅文嘉的歷史使命。