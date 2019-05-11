泰國華語歌唱賽 冠軍將赴台參加選秀節目

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）為促進泰國及台灣雙邊文化交流並推廣華語音樂，泰國台灣會館與P.F. Music Academy將於6月23日舉辦『泰國華語歌唱比賽』，由駐泰國台北經濟文化辦事處指導，泰國北欖府文化局、各大企業、學校等近三十個單位協辦。本活動即起開始報名。

為鼓勵更多泰華年輕人參與，活動提供豐厚獎金，冠軍將獲得十萬泰銖獎金，及中華航空曼谷台北來回經濟艙機票一張。此外，本活動特別與台灣媒體ETtoday合作，冠軍可赴台灣參加目前極受歡迎的歌唱選秀節目『聲林之王』。亞軍可獲得五萬泰銖獎金及曼谷長榮桂冠酒店豪華套房一晚免費住宿劵一張。駐泰國台北經濟文化辦事處也將邀請冠軍及亞軍得主於2019年台灣雙十國慶音樂會(曼谷)上獻唱。季軍將獲三萬泰銖獎金，另擇佳作五名，各得奧林比亞之星手錶或烏克麗麗樂器等獎品。

本次歌唱比賽活動為昭公信，特邀請泰國曼谷Mahidol大學音樂系聲樂教授魏翠萍、林文卉等專業人士，以及泰華音樂代表擔任本次歌唱比賽評審。

比賽將於6月23日於泰國台灣會館舉行，採網路報名，30歲以下的泰國籍或中華民國籍人士皆具報名資格。相關問題可透過Line@: http://t.cn/EorHJnO 洽詢，或點選網頁報名表連結http://t.cn/Eoh2Lmh。