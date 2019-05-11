夏季飄起一場雪？！開元食品限定風味雪花冰 顛覆味蕾

冰友啊！日頭赤焰焰，又到了大啖冰品的時候了！隨著炎炎夏日到來，琳瑯滿目的冰品該怎麼選擇呢？口感綿密、香氣迷人，又可以加上各種巧思妝點的雪花冰絕對是夏日首選！去年台灣美食「雪花冰」再度躍上國際版面，成為最新台灣之光！也是CNN列為全球50大最佳甜點之一。在炎熱的夏天，片片的雪花冰堆疊，搭配上各式各樣的水果或配料，在視覺與口感上都極具層次感，是其他冰品無法媲美的；尤其在赤焰大太陽的「照料」下，吃上一口開元食品推出的限定風味雪花冰，冰雪口感彷彿下了一場雪，超涼快！

近日高溫都飇到30度以上，冰品大戰也將展開，開元食品今年推出了三種夏季風味雪花冰，包括夏季最超人氣的「芒果」口味，是使用芒果界極品的印度阿芳索芒果，它是世界上顏色最亮麗且風味最鮮明的芒果品種之一，香甜芒果的滋味大受女性好評；以及日系的「抹茶」口味，採用嚴選綠茶粉冰製，老少咸宜的清爽風味，清香綿密又解膩，適合在餐後品嚐；時下正夯的「特濃厚奶茶」口味，由道地的特濃厚奶茶製成，再淋上風味十足的黑糖醬，甜而不膩，抓緊市場流行趨勢深得時下年輕人喜愛。

炎熱的夏季氣溫不斷攀升，時常讓人令人食慾不振，也因此冰品總是一枝獨秀，讓大家享用美食時，冰品常成為開胃甜點或是餐後甜點的最佳首選，餐飲業者像是日本料理餐廳、火鍋燒烤店、觀光工廠甚至是渡假飯店等等，都紛紛在甜點菜單中加入開元食品的雪花冰冰品選項，豐富客人的味蕾。開元雪花冰口味獨特，搭配上各式不同配料後口感更豐富，讓民眾在夏日大餐之後，用雪花冰留下一個完美又消暑的快樂結尾。

國內每年有超過48億冰品市場，尤其在這幾年雪花冰逐漸打開知名度也成為大家最愛的冰品，也是冰品業者們競爭的品項之一。開元食品雪花冰不但風味獨特，有別於一般冰品，相比刨冰、剉冰，口感相當具有層次感，且能夠做成多種口味的混搭，妝點水果、淋上煉乳和果醬等都好吃。現在人人都喜歡在吃美食的同時以圖像、PO文留下紀錄，並與朋友分享，雪花冰品多樣化的選擇，隨心所欲地依照自己喜好自由搭配各種配料，更是網美網紅的最愛，預計這波冰雪炫風的雪花冰將是今夏的消暑魔力！