前雇員揭露新疆再教育營內幕　充斥洗腦、虐待、酷刑

（台灣英文新聞／政治組 綜合整理報導）被迫在中國政府新疆「再教育營」執教的前雇員薩吾提拜，在逃出營區後，誓言告訴全世界她的所見所聞。她直言「再教育營」是個充滿「洗腦和虐待」的地方，她甚至懷疑有「姦淫女性」的暴行。

薩吾提拜（Sayragul Sauytbay）是個在新疆長大的哈薩克人。她的丈夫2016年帶著兩個孩子離開中國，前往哈薩克，但她礙於中國共產黨黨員身分，被當局限制出境。

由於薩吾提拜能說一口流利的中文與哈薩克語，中國當局要求她到一處營區教中文。不久薩吾提拜發現這個工作不單是教學，而是對「學生」灌輸中國化的政策。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務院估計，過去幾年，約有高達200萬名少數民族被監禁在新疆「再教育營」，包括哈薩克人、吉爾吉斯人和其他中亞族群。

薩吾提拜2018年逃離營區，目前在哈薩克許丈夫和小孩團聚並尋求政治庇護。

她說：「我知道那裡人都沒有犯罪，我卻無能為力幫他們避免痛苦。因此我決定有朝一日，要把那裡發生的事情公諸於世。」

薩吾提拜說：「中國政府告訴我這裡正在實行漢化政策。他們更說，要將表現好的人擇優同化成漢族，同時壓迫和毀掉那些表現不好的人。」

她坦言：「中國政府向國際社會撒謊，宣稱這些營區不是集中營、不是監獄，並稱他們是在教導穆斯林工作技能。這些都是謊言，因為我親眼看到了真相。」

中央社引述ＣＮＮ報導，她曾透露，當局要求她向學員說：「共產黨領導你到今天。你能活著應歸功於共產黨，你不懂中文是背叛國家。」

薩吾提拜表示：「學習速度不夠快，或是沒有達到每日標準的人，將被剝奪吃飯的權利。事實上，營區的餐點本來就很糟糕，3餐只提供一勺米粥和一塊麵包…有的人還會被罰不能睡覺。」

有位從事護理工作的朋友曾告訴薩吾提拜，維吾爾族的「囚犯」會被帶去打針和接受藥物治療，儘管薩吾提拜沒有親眼見過這個情況，但她曾看過有些人莫名其妙被帶離牢房一陣子後，回來時的精神非常恍惚。

薩吾提拜指出，除了懲罰的酷刑之外，營區內的日常生活才是真正可怕的地方，人們睡覺的房間非常擁擠且不衛生，廁所和床更置於同室。

此外，自由時報引述ＣＮＮ報導，薩吾提拜懷疑，營地內針對女囚可能有性暴力存在，警衛會帶走年輕未婚、20歲左右的女性，經過一段時間後或者是半夜時才將她們帶回來，任何人都看得出來她們經歷過「折磨」。