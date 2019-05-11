賴清德日本行　10日拜會日本前首相海部俊樹、野田佳彥及森喜朗

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）行政院前院長賴清德訪日展現強大人脈實力，除了跟日本國會議員交流外，行程第三天（10日）也拜訪了三位日本前首相海部俊樹、野田佳彥及森喜朗。另外媒體報導，同日中午賴清德與日本安倍內閣重要成員包括負責憲改、國安、外交等三位大臣及有影響力的企業家餐敘晤談，顯示日本對賴清德的高度重視和期待。

賴清德辦公室11日公布拜訪日本前首相訊息，賴清德與野田佳彥會面時，野田除了感謝台灣對日本大地震的支援，也談到台日與兩岸關係。賴清德表示，兩岸的勢力必須維持平衡，一旦主張統一的政黨贏得大選，台灣向中國傾斜，就會影響到亞洲的平衡與安全。賴清德也爭取野田支持台灣加入CPTPP，獲得野田正面回應。



賴清德昨也拜訪前首相海部俊樹，向他請益台日關係等相關議題。賴清德感謝海部俊樹過去擔任首相時，致力增進台日關係，也曾以青年局長的身分訪問台灣，和當時的總統蔣經國會面，雖然已經卸下政治職位，仍持續關心台灣，也非常鼓勵國會議員與台灣進行交流。



另外，賴清德拜訪森喜朗的行程原本不公開，但隨後遭媒體曝光。賴清德指出，森喜朗本來就是台灣的好朋友，他在台南市長任內曾接待過他，還一起在八田與一紀念園區栽種來自日本的櫻花。賴也提到，森喜朗目前擔任東京奧運暨帕運組織委員會會長，他也曾到日本拜訪尋求森喜朗的協助，讓2020年的東京奧運，台灣和日本有機會進一步合作。



賴清德指出，這次拜訪森喜朗，同樣是尋求台灣和日本在東奧的合作，另外也探訪他的身體狀況，雖然森喜朗之前曾經住院過，但以他醫師的專業判斷，目前的身體狀況不錯，他也給喜森朗信心，表示目前的醫療都有辦法幫他的忙，同時邀請有機會再度到台灣旅遊。

新頭殼報導，賴清德此行除了拜會日本三位前首相海部俊樹、野田佳彥、森喜朗之外，據消息指出，昨中午也秘密與日本現任內閣負責憲改下村博文氏、負責國安的國家公安委員長山本順三、及負責外交的前防衛大臣衛藤征士郎氏會談，會中談及台日、兩岸關係等相關重要議題，也交換未來如何加強台日之間合作。