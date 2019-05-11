美中貿談結束　川普對中國「全面加稅」　中國承認雙方有3大分歧

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美中第11輪經貿高級別磋商於本週五（10日）結束後，美總統川普下令，已經開始對另外約3000億美元中國商品加徵關稅展開規劃：對此中國官方今（11）日首度承認中美兩國經貿談判在3個核心問題上存在分歧。

中央社報導，在傳出中國出爾反爾，打算收回原先承諾的貿易協議後，依據301條款，川普隨即宣布，對約2000億美元中國商品課徵的懲罰性關稅稅率由原先的10%上調到25%，等同於對中國全部輸美的產品加徵關稅，並從10日凌晨開始正式生效。川普昨日也公開表示，已經要求行政部門對其他的中國商品加徵關稅進行規劃。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）指出，相關進程近期內將在「聯邦公報」（Federal Register）上公布，並預計下週一（13日）在貿易代表署網站上公布詳情。

對此，中國官方今日首度承認中美兩國經貿談判在3個核心問題上存在分歧，包括：取消加徵關稅、貿易採購額及協議文本的平衡性。官媒新華社並指出，打打談談可能將是中美解決經貿摩擦的常態。

中央社引述評論指出，中美談判已在加強智慧財產權保護、擴大市場准入、促進雙邊貿易平衡等方面取得諸多實質性進展，但在中方關切的核心問題上仍有分歧，包括：取消全部加徵關稅、貿易採購數額應當符合實際以及「文本平衡性」。

評論說，中美談判不可逾越的底線和紅線是「尊重彼此核心利益和重大關切」，要達成協議，必須確保雙方談判的地位平等、談判的結果雙贏，「如果始終一方壓著一方談判，或結果只能一方得利，磋商之路注定越走越窄」。

評論說，中美談判並沒有破裂，中方在原則問題上也不會妥協，但雙方都有意願繼續保持磋商，並同意未來北京再見面。

文章並表示，中美貿易磋商打打談談會帶來許多難以估算的變數，更遑論其他領域的碰撞和溝通，但中美仍然可能尋找出管控分歧、兼顧彼此利益最大公約數的相處模式。