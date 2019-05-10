首屆知音「音樂劇鋼琴合作」紐約大學教授力挺　6月1日一決勝負

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台師大舉辦的首屆知音「音樂劇鋼琴合作」吸引共26組海內外鋼琴好手報名，爭取與紐約大學教授近距離交流，以及台師大推甄入學等機會，總決賽將於6月1日知音劇場登場。

高手雲集！首屆「音樂劇鋼琴合作」的參賽者包含來自台師大、台藝大、台中教大、嘉義大學等音樂系、南藝大、台師大表演所等，另外，還有來自中國的東北師大音樂學院、湖北藝術職業學院，以及廣州的星海音樂學院等校學生報名，近日評審團隊以匿名投票方式遴選出12強進入總決賽。

參賽者於初賽選曲，除有百老匯經典音樂劇，如選自《Cinderella》的「Impossible」、《Les Miserables》的「On my own」外，還有中國改編自《梁祝》的音樂劇《蝶》的「詩人的旅途」，以及台灣原創音樂劇《木蘭少女》的「界限」等經典名曲。

台師大表演所所長夏學理表示，得獎者除可獲頒獎座 (盃)、得獎證書外，還將受邀參加由紐約大學Ana Flavia Zuim主任指導的「大師班」、「與大師餐敘」。

夏學理強調，得獎者更能在台師大古蹟禮堂舉辦「音樂劇鋼琴合作專場音樂會」，以及獲得台師大表演所「推甄入學」的機會，並參加6月2日「鋼琴合作藝術論壇」及頒獎典禮。

夏學理說明，為實踐「學術與實務並重」的臺師大表演所精神，6月2日下午的「鋼琴合作藝術論壇」特別邀請來自海內外的12位鑽石級學者、音樂家分別就鋼琴合作的「古典篇：緣起、發展與現況」以及「音樂劇篇：即興、創作與詮釋」進行兩場高峰論壇。

夏學理透露，曾榮獲IRNE Award並擔任音樂劇Hamilton鋼琴合作家的紐約大學教授Ana Flavia Zuim，與廈門鼓浪嶼鋼琴藝術研究會會長李未明，是本次論壇的海外特邀嘉賓。

召集人副教授李燕宜表示，首屆知音「音樂劇鋼琴合作」大賞的參賽者可謂精銳盡出，晉級的12組好手將於6月1日的決賽裡力拼前三名。另為符應華人世界首個「鋼琴合作交流平台」的大賽舉辦宗旨，因此也誠摯邀請未能晉級者在6月1日晚間一起參與交流演出。

「音樂劇鋼琴合作」大賞4場系列活動現正熱烈開放免費報名中，有興趣者請前往Accupass活動通免費索票；系列活動資訊請前往台師大表演所官網及活動粉絲專頁查詢。



論壇陣容（圖/台師大表藝所）



論壇陣容（圖/台師大表藝所）