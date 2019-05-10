礁溪寒沐酒店 MU TABLE「義遊味蕾天堂」

延續姐妹飯店台北寒舍艾美酒店的義國美食節，5/20至6/19由寒舍集團西餐廚藝總監Giorgio Pappalardo率領主廚團隊，蒐羅義大利北、中、南各式經典料理，以總監記憶中的家常食藝，秉持「簡單，就是最好的味道」的信念，融合礁溪寒沐酒店「從產地到餐桌」運用天然新鮮食材的精神，在MU TABLE自助餐檯上展演各式義國美食。不論是代表北義家傳菜色「義式海鮮湯」及「波隆那肉醬千層麵」、象徵和煦唯美的中義傳統佳餚「托斯卡尼香料豬肉捲」，抑或海產豐饒的南義道地小食「義式炸海鮮」等，Giorgio Pappalardo為寒舍集團注入全新靈感泉源，更在清幽的礁溪山城傾注義大利奔放的萬種風情，在每道精心雕琢的美饌灑上地中海陽光般的豔燦光彩，將MU TABLE幻化為令人心醉不已的味蕾天堂。眾多義式美饌不定期輪替，提供消費者滿滿的味蕾驚喜；活動期間餐券、信用卡優惠皆適用，讓您吃美食又省荷包。詳情及預訂請洽礁溪寒沐酒店MU TABLE 03 905 5716或至www.muhotels.com 。

北義細膩料理美學 演繹百年食尚

滋養孕育出羅馬文化及伊特拉斯坎等歐洲古文明的義大利，在歐洲歷史上屹立了輝煌悠久的光燦篇章，風姿多采的義大利飲食文化源起於古羅馬帝國宮廷，隨著歲月渲染上文藝復興時期的浪漫底蘊，融合狹長地中海島國的豐碩海陸食材，在深廣的西方飲食文化中不僅傲視群倫，更閃耀著鮮明而迷人的魅力色彩。

緊鄰阿爾卑斯山的義大利北部，靠近山脈且緯度偏高，因此全年氣候相對寒冷，當地居民多以麵食、燉飯、起司等份量飽足及口感濃厚的料理為主食。「波隆那肉醬千層麵」即為一道經典必嚐的北義料理，以著名傳統美食聞名的波隆那座落於肥沃的波河河谷，盛產肉類及乳酪，更是人人愛不釋口的「番茄肉醬」發源地。將鮮嫩絞肉與新鮮番茄一同拌炒，再調整至小火慢煮製成濃郁醬料，接著與新鮮麵皮細心地交錯層疊，撒上乳酪後再入爐香烤，杜蘭小麥製成的麵香，揉合番茄酸甜的肉醬在口中層層滑出濃厚卻不膩口的過癮滋味，搭配帕瑪森乾酪帶出讓人眷戀不忘的傳神香氣。

Giorgio Papallardo亦深情獻上獨家的甜美回憶「義式海鮮湯」，這道充滿義式風情的湯品在總監Giorgio童年中別具意義，象徵著母親為孩子精心烹製的輕柔愛意。同樣以番茄熬煮的湯底，加入透抽、蛤蜊、鱸魚及龍蝦尾等新鮮珍貴食材，一同細火將海陸精華融匯出鮮甜滋味，食材看似簡單卻十分講究火候掌控，注入了細膩心思與嚴謹態度製作每一道料理，傳承母親的暖心柔情，溫暖每一位來到礁溪享受悠閒假期的賓客。

中義恬靜遼闊風光 舒食愉悅味蕾

義大利中部悠揚歷史與古蹟風景如詩畫般令人心神嚮往，不僅坐擁眾多世界文化遺產，更是歐洲文藝復興的發源重鎮。位於中西部的托斯卡尼，其廣闊無邊的田園風光與錯落迭起的山城，刻劃著中義唯美的情調。「托斯卡尼麵包沙拉」將麵包切片後輕輕淋上些許橄欖油後烤至微焦香酥，襯托著切丁番茄、洋蔥及甜椒，再灑上羅勒增添風味，純樸清新的料理方式仿如漫步暖陽遍灑的田園。

「托斯卡尼香料豬肉捲」則是源自古羅馬王朝的慶典美食，烹調過程步驟繁瑣，主廚依循古法將豬肉以大蒜、百里香、迷迭香等多種香料「舒肥法(Sous-vide)」低溫烹調，在真空之下讓豬肉慢慢散發出原始肉香，再入爐香烤成金黃外皮，完美釋放香料氣味，口中交融出淡淡乳脂香氣。餐檯同步獻上「托斯卡尼番茄湯」、「托斯卡尼烤豬肋搭烤洋芋」，輕嚐恍如沐浴在托斯卡尼田園與山景的和煦陽光及徐徐微風中，醉心且慵懶的美好旅途。

南義地中海獻鮮食 徜徉驚喜浪花

位於義大利半島的南部環繞著蔚藍海洋，豐饒新鮮海產是大自然給予南義居民的恩典賜禮，只需以簡單的橄欖油、大蒜及香料作為料理基調，即能彰顯出食材的鮮甜滋味。「義式炸海鮮(Cuoppo)」是來自南義最大海港之城那不勒斯（Naples）隨處可見的道地街頭小食，終年充沛的陽光與音樂民謠使其擁有「陽光和快樂之城」美名。每日新鮮現捕的透抽及鮮蝦，裹上一層杜蘭小麥粉後大火酥炸呈金黃色澤，再淋上些許特調檸檬醬汁，清爽鮮香的滋味在口中激盪出令人驚喜不已的浪花。

緊鄰義大利半島鞋尖的西西里島位於地中海的心臟地帶，得天獨厚的地理位置與保存完整的多種古文明遺跡，使其有「地中海寶石」之稱。冷暖洋流交匯的西西里島擁有豐厚漁產，「西西里烤干貝佐酸甜洋蔥醬」奶油熱鍋後加入洋蔥、葡萄乾及松子拌炒成醬料，香烤鮮甜干貝加入慢煎收汁，酸甜洋蔥醬汁清爽平衡奶油馥郁香氣，彈牙干貝在口中熱情地跳躍、旋轉，彷如傳統南義的塔朗泰拉舞般，舞動揮灑著地中海奔放色彩。

道地義式經典甜點 呈獻浪漫柔情

義大利料理不僅只有鹹食讓人稱道，義式甜點種類多不勝數，更有許多義式甜點在歐洲各地變換樣貌後被發揚光大，甚至可與法式甜點並駕齊驅。總監Giorgio為礁溪寒沐酒店的貴客獻上經典道地的義式甜點，甜蜜細膩的滋味呈現義大利人的浪漫柔情。「曼多瓦酥餅Sbriciolata」是北義最受喜愛的大眾甜點之一，以麵粉及糖烘烤而成的甜酥粒，包裹著香甜綿密的內餡，外酥內軟讓人忍不住一口接一口。「義式血橙奶酪」起源於義大利西北部的皮埃蒙特(Piedmont)，在各地廣受歡迎，奶酪(Panna Cota)在義大利文中即有「煮過的鮮奶油」之意，滑順奶酪搭配血橙熬煮而成的果醬，酸甜口感與奶香在口中交融出迷人滋味，是兼容優雅與熱情的一道甜點。

除此之外，「義式巧克力布丁Bonet Piemontese」亦是流傳已久的傳統甜點，同樣發源自製造出全世界第一個巧克力的地區皮埃蒙特，Bonet在皮埃蒙特首府杜林(Torino)方言中意指「圓形的帽子」，形似帽子的巧克力焦糖布丁搭佐酥脆義大利杏仁餅，濃郁滑順口感與舌尖交纏，令人陶醉不已。最不可錯過的則是以位上服務呈現「提拉米蘇」，浸沾義式濃縮咖啡的手指餅乾變得鬆軟綿密，疊上馬斯卡彭起司製成的柔滑慕斯，最後灑上濃純可可粉，帶點蘭姆酒的香醇氣息在味蕾綻放令人成癮的優柔滋味，於餐桌旁獻上滿滿一湯匙的幸福時光。