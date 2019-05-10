北富銀母親節大調查：媽媽最缺時間 退休準備壓力大

母親節即將到來，不少人還在為送什麼禮物傷腦筋。台北富邦銀行針對媽媽客戶進行母親節大調查發現，媽媽們最希望收到的禮物其實不是實體禮品，而是時間！同時調查也顯示媽媽對退休準備的期待較高，有高達43%的媽媽認為需要準備2,000萬元以上才能安心退休。北富銀建議媽媽可以善用「菜籃投資法」搭配智能理財工具，有助於省時省力達成預期目標。
配合母親節，北富銀特別針對行內有子女的女性客戶進行問卷調查，結果發現大部分媽媽希望收到的並非實體禮品。其中有32%的媽媽希望收到另一半送的禮物是帶全家出遊，13%是希望另一半幫忙帶小孩或做家事，只有2%希望收到花束、1%想收到卡片，飾品服裝和精品包包的占比也不高，分別只有4%和9%。
至於對退休規劃的想法，有高達43%的媽媽認為需要準備2,000萬元以上才能安心退休，35%認為至少要1,000萬~2,000萬元，18%覺得需要500萬~1,000萬元，只有4%認為準備500萬元以下即可。
北富銀表示，現代媽媽往往身兼多職，不僅要照料家人、打拼職場，還得兼任家庭會計師，為收支理財精打細算。從這次調查中可以發現，媽媽們最大的潛需求其實是「時間」，希望有時間跟家人好好相處、希望有時間可以從做不完的家事中輕鬆一下。北富銀執行副總郭倍廷指出，投資理財是很花時間的事，不管是親自盯盤分析或篩選各路專家看法，都要消耗不少精力，因此他建議婆婆媽媽們可以採取「菜籃投資法」搭配智能理財工具，不僅能夠省下時間，還有助於增加投資的穩健性。
「菜籃投資法」顧名思義就像媽媽上菜市場買菜，菜籃裡不會單買一樣菜，才能兼顧口味和營養均衡；同時家裡也不會餐餐大魚大肉，因此每次投資金額不用高，著重小額投資定期投入，需要時再額外加碼，同時最好選擇全球性佈局的投資標的，才能有效分散單一區域的系統性風險，讓資產更穩健。
至於智能理財工具就更是媽媽投資的好幫手。以北富銀最新推出的「奈米投」為例，只要100元美金就能買到全球多達15檔ETF，完全滿足家庭理財對小額投資和風險分散的需求，且「奈米投」背後有來自歐洲最大智能理財公司Nutmeg百人專家團隊和頂級技術支持，能夠為投資人自動進行精準的投資組合調整，不需看盤也能輕鬆享受資產成長，是媽媽們省時省力的理財利器。
這次調查也針對智能理財工具徵詢媽媽客群的看法，聽過和沒聽過的人數大致持平，各佔52%及48%；而不論是否聽過智能理財，有89%的媽媽仍願意嘗試看看。此外，針對另一半如果選擇定期定額理財計畫作為母親節禮物，有高達76%的媽媽表示開心，以後慶祝母親節時，民眾也不妨考慮以合適的理財計劃來表達心意，讓這份愛可以隨時間長大，給天下母親更長遠的幸福。