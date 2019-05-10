北富銀母親節大調查：媽媽最缺時間 退休準備壓力大

母親節即將到來，不少人還在為送什麼禮物傷腦筋。 台北富邦銀行針對媽媽客戶進行母親節大調查發現， 媽媽們最希望收到的禮物其實不是實體禮品，而是時間！ 同時調查也顯示媽媽對退休準備的期待較高，有高達43%的媽媽認 為需要準備2,000萬元以上才能安心退休。 北富銀建議媽媽可以善用「菜籃投資法」搭配智能理財工具， 有助於省時省力達成預期目標。

配合母親節，北富銀特別針對行內有子女的女性客戶進行問卷調查， 結果發現大部分媽媽希望收到的並非實體禮品。其中有32%的媽媽 希望收到另一半送的禮物是帶全家出遊，13%是希望另一半幫忙帶 小孩或做家事，只有2%希望收到花束、1%想收到卡片， 飾品服裝和精品包包的占比也不高，分別只有4%和9%。

至於對退休規劃的想法，有高達43%的媽媽認為需要準備2, 000萬元以上才能安心退休，35%認為至少要1,000萬~ 2,000萬元，18%覺得需要500萬~1,000萬元，只有 4%認為準備500萬元以下即可。

北富銀表示，現代媽媽往往身兼多職，不僅要照料家人、打拼職場， 還得兼任家庭會計師，為收支理財精打細算。 從這次調查中可以發現，媽媽們最大的潛需求其實是「時間」， 希望有時間跟家人好好相處、 希望有時間可以從做不完的家事中輕鬆一下。 北富銀執行副總郭倍廷指出，投資理財是很花時間的事， 不管是親自盯盤分析或篩選各路專家看法，都要消耗不少精力， 因此他建議婆婆媽媽們可以採取「菜籃投資法」搭配智能理財工具， 不僅能夠省下時間，還有助於增加投資的穩健性。

「菜籃投資法」顧名思義就像媽媽上菜市場買菜， 菜籃裡不會單買一樣菜，才能兼顧口味和營養均衡； 同時家裡也不會餐餐大魚大肉，因此每次投資金額不用高， 著重小額投資定期投入，需要時再額外加碼， 同時最好選擇全球性佈局的投資標的， 才能有效分散單一區域的系統性風險，讓資產更穩健。

至於智能理財工具就更是媽媽投資的好幫手。以北富銀最新推出的「 奈米投」為例，只要100元美金就能買到全球多達15檔ETF， 完全滿足家庭理財對小額投資和風險分散的需求，且「奈米投」 背後有來自歐洲最大智能理財公司Nutmeg百人專家團隊和頂級 技術支持，能夠為投資人自動進行精準的投資組合調整， 不需看盤也能輕鬆享受資產成長，是媽媽們省時省力的理財利器。

這次調查也針對智能理財工具徵詢媽媽客群的看法， 聽過和沒聽過的人數大致持平，各佔52%及48%； 而不論是否聽過智能理財，有89%的媽媽仍願意嘗試看看。此外， 針對另一半如果選擇定期定額理財計畫作為母親節禮物，有高達76 %的媽媽表示開心，以後慶祝母親節時， 民眾也不妨考慮以合適的理財計劃來表達心意， 讓這份愛可以隨時間長大，給天下母親更長遠的幸福。