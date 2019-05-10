全國最大戶外科學實驗室 學元素週期表闖關去

108年度科學教育嘉年華-市長體驗林口國中攤位 (新北市政府教育局提供)
108年度科學教育嘉年華-市長變裝與學生合影 (新北市政府教育局提供)
新北市教育局今(10)日起至11日，連續二天在新北市民廣場舉辦「新北科學日『Fun思』玩科學－新北市108年度科學教育嘉年華」活動，呼應聯合國2019國際元素週期表年，市長侯友宜化身Dr.侯，帶領同學挑戰化學元素闖關及「指紋密碼」、「鑑識科學」等任務，體驗全國最大的戶外科學實驗室。
侯市長表示，新北市透過系統性課程規劃，以及多元有趣的活動與競賽，培養孩子學習應用知識解決問題。未來將持續以「科研」及「科普」雙軌並進，結合產官學資源推動「校校有STEAM種子教師」、「實驗室安全升級方案」、「培育科學研究人才」、「推動校園科普活動」，讓科學教育在新北校園遍地開花，打造師資到位、設備升級、科研人才及科普扎根的「新北科學城」。
本次活動分為五大主題區，共設置55個科學創意攤位，例如「非閱不科(book)- 科普閱讀區」、「科創探究學習bar」、「科學挖挖wow-科教攤位區」、「I SEE!我知道了-看影片學科學」及「校園瘋實驗-動手淘金趣」，邀請新北市中小學、淡江大學、國立臺灣師範大學、國立臺灣海洋大學、新北市藝術教育深耕協會、新北市黃金博物館、臺北市天文館、國家地理頻道、一傳十文教、泛科學等產學界單位共襄盛舉。其中，林口國中利用澱粉分解酶及糯米紙設計「誰殺了小小人」、金陵女中透過透明壓克力片對光的反射及穿透，觀察「3D浮空投影」、新埔國小利用不同密度的糖水製作「彩虹密度杯」等。
今日活動也結合新北市特有天然資源「金」，另外安排新北市600位國中小學生於市府6樓大禮堂集體挑戰高難度的「金彩奈奈」實驗，製作奈米金粒子水溶液，動手玩科學。11日將推出適合親子一起參加的「看影片學科學」，如「在自然中看見科學，用科學來理解自然」、「當科技遇上藝術」、「無厘頭科學研究所」等科普影片馬拉松。主舞臺區也將變身為最舒適的「科普閱讀區」，由臺北市立大學劉淑雯教授團隊帶領現場民眾一起「聽繪本玩科學」。