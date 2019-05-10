全國最大戶外科學實驗室 學元素週期表闖關去

新北市教育局今(10)日起至11日， 連續二天在新北市民廣場舉辦「新北科學日『Fun思』玩科學－ 新北市108年度科學教育嘉年華」活動， 呼應聯合國2019國際元素週期表年，市長侯友宜化身Dr.侯， 帶領同學挑戰化學元素闖關及「指紋密碼」、「鑑識科學」等任務， 體驗全國最大的戶外科學實驗室。

侯市長表示，新北市透過系統性課程規劃， 以及多元有趣的活動與競賽，培養孩子學習應用知識解決問題。未來 將持續以「科研」及「科普」雙軌並進，結合產官學資源推動「 校校有STEAM種子教師」、「實驗室安全升級方案」、「 培育科學研究人才」、「推動校園科普活動」， 讓科學教育在新北校園遍地開花，打造師資到位、設備升級、 科研人才及科普扎根的「新北科學城」。

本次活動分為五大主題區，共設置55個科學創意攤位，例如「 非閱不科(book)- 科普閱讀區」、「科創探究學習bar」、「科學挖挖wow- 科教攤位區」、「I SEE!我知道了-看影片學科學」及「校園瘋實驗-動手淘金趣」 ，邀請新北市中小學、淡江大學、國立臺灣師範大學、 國立臺灣海洋大學、新北市藝術教育深耕協會、新北市黃金博物館、 臺北市天文館、國家地理頻道、一傳十文教、泛科學等產學界單位共 襄盛舉。其中，林口國中利用澱粉分解酶及糯米紙設計「 誰殺了小小人」、金陵女中透過透明壓克力片對光的反射及穿透， 觀察「3D浮空投影」、新埔國小利用不同密度的糖水製作「 彩虹密度杯」等。

今日活動也結合新北市特有天然資源「金」， 另外安排新北市600位國中小學生於市府6樓大禮堂集體挑戰高難 度的「金彩奈奈」實驗，製作奈米金粒子水溶液，動手玩科學。 11日將推出適合親子一起參加的「看影片學科學」，如「 在自然中看見科學，用科學來理解自然」、「當科技遇上藝術」、「 無厘頭科學研究所」等科普影片馬拉松。 主舞臺區也將變身為最舒適的「科普閱讀區」， 由臺北市立大學劉淑雯教授團隊帶領現場民眾一起「聽繪本玩科學」 。