土銀「白沙屯拱天宮媽祖認同卡」一卡在手終身庇佑

土地銀行繼107年12月4日假白沙屯拱天宮與廟方共同舉辦「媽祖認同卡」發表會儀式，為首波發行之1,000張卡片舉行過火儀式，緊接於107年12月27日再辦理第二波5,000張卡片過火儀式，祈求媽祖保佑卡友平安順心發財，因卡友迴響熱烈，積極申辦刷卡做公益，土地銀行於108年5月7日再度至白沙屯拱天宮與廟方共同辦理第三波5,000張卡片過火儀式，持續讓媽祖為卡友加持庇佑。

土地銀行提供「媽祖認同卡」卡友之一般消費金額提撥0.25%回饋金予該廟方，與廟方共同行善做公益。即日申辦「媽祖認同卡」至108年7月31日止，一般消費不分國內外、不限金額可享刷卡現金回饋1%，回饋金額無上限；至108年12月31日止，新戶於核卡後至次月底前，一般消費累積達新臺幣2,000元(含)以上，再享200元刷卡金首刷滿額禮(免登錄，每戶限回饋乙次)。

此外，本認同卡還結合JCB國際組織資源，提供多項專屬禮遇，包含機場接送、五星饗宴、網購平台購物優惠活動、JCB機場貴賓室使用等服務，及iPASS一卡通公司所提供交通搭乘及小額消費便利功能，無論是北捷、桃捷、高捷、台鐵、高鐵、公車客運等大眾運輸都可以嗶iPASS輕鬆搭車，於四大超商、全聯及美廉社購物嗶iPASS一卡通可免去掏錢找零錢的麻煩，省事省時，便利好康。

土地銀行為政府百分之百公股銀行，配合政府政策賡續辦理政策性房貸，以協助青年購屋、換屋，善盡企業社會責任，除原有之不動產核心業務外，積極推展消費性信用貸款加深客戶對本行為消貸第一品牌之形象，並擴大辦理信用卡，豐富信用卡產品線，滿足不同客層需求，未來仍將以積極、穩健及多元發展的方向，朝全方位優質金融機構的目標前進。