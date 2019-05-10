北韓試射行動 日本透過管道提出嚴正抗議

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本政府根據情資研判北韓9日試射的是短程彈道飛彈，已透過位於中國北京的大使館，向北韓提出嚴正抗議。

《中央社》報導，南韓軍方指，北韓昨天似發射了2枚短程飛彈，距離北韓領導人金正恩近日視察多枚火箭和一枚飛彈試射不到一週時間。北韓今天表示已試射長程武器，與南韓和美國所說平壤發射短程飛彈的說法互相矛盾。朝鮮半島緊張情勢可能因此升溫。

日本防衛大臣岩屋毅今天說，從所蒐集到的情資分析研判，北韓昨天發射的應是短程彈道飛彈；對北韓此舉明顯違反聯合國安理會相關決議，感到非常遺憾。

日本放送協會（NHK）報導，日本內閣官房副長官野上浩太郎在記者會上說，日本已透過位於北京的大使館，向北韓提出嚴正抗議。日本政府對北韓此舉違反聯合國安理會相關決議，感到極為遺憾，日本將跟美國等相關國家緊密合作，推動聯合國安理會相關決議能完全履行。

野上說，日本政府也將持續為整體解決綁架日本人、核試驗及試射彈道飛彈等懸而未決問題，從最具效果的角度來檢討未來的因應之道。

談到北韓9日行為對首相安倍晉三有意舉行日本與北韓領袖會談的影響，野上說，為了解決北韓綁架日本人問題，日本作為主體努力解決很重要。他說，畢竟被害人的家屬逐漸高齡，為了早日解決這個問題，不錯失所有機會、果斷採取行動的方針不會有所改變。