愛要大聲說!DIY吸水杯墊給媽咪!還有陶花送媽咪!

愛要大聲說出來!母親大人我愛您!只要5月12日在 新北市空軍三重一村-新北市眷村文化園區， 說出一段話給最愛的媽咪!就可以讓媽咪享受按摩10分鐘!新北市 文化局為了讓媽媽們有個不一樣的母親節周末， 館舍們特別安排了一系列的活動。

坐落於淡水河畔的空軍三重一村特別舉辦「給媽媽的一段話— 一村孝親按摩體驗」，凡於活動(12)日來園的民眾完成在這三個 時段內10:30、13:00、15:00完成3分鐘「 給媽媽的一段話」任務，母親即可接受「一村孝親按摩體驗」10分 鐘，名額有限，歡迎您大聲說出您對母親的愛。

除了在溫馨感恩的母親節大聲說出愛以外，十三行博物館也推出「1 3愛媽咪」吸水杯墊彩繪DIY， 要讓小朋友運用速乾陶瓷色筆彩繪創作， 把對媽媽的愛意及感謝畫入陶瓷吸水杯墊中， 讓媽咪每次看到吸水杯墊就會想起小寶貝們， 這麼實用又有紀念價值，每份材料費僅60元， 就可以讓媽咪擁有獨一無二的母親節禮物，還不快來報名!

不只做背墊，鶯歌陶瓷博物館還要送女人最愛的花， 讓小朋友利用堆塑、模印貼花等陶藝裝飾技法，掬陶土為盤， 拈花朵為飾。要母親大人在暖暖春日，跟小朋友一起來陶藝研習室， 用陶土創作國畫般寫意的「花漾甜點盤」！另外，陶博館在母親節當 (12)天兩人同行（限母子、母女），媽媽即可享材料費5折， 不只這樣當天下午還有蕭敬騰世界巡迴演唱會合作實力女歌手陳瑽跟 「聲林之王」踢館魔王王翊丞一起在陶博飆歌音， 讓全臺媽咪渡過一個甜上加甜的母親節。 以上活動詳細資料可以上新北市文化局官網查詢。