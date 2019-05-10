賴清德訪日發表演講　安倍胞弟到場力挺

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）賴清德訪日以「台日令和新關係」為題演講，針對國安以及經濟，賴清德表示，日台兩國該嚴肅面對中國威脅。賴清德更力表加入CPTPP決心，盼獲得日重量級國會議員支持。

自由報導，前行政院長賴清德今（10）天前往日本眾議員會館以「台日令和新關係」為題發表演講，並與超黨派國會議員舉行會談，共有包括日本首相安倍晉三的胞弟岸信夫、安倍親信萩生田光一及財務副大臣鈴木馨祐等重量級議員22人參加，另外還有16位議員派秘書代表出席，場面盛大。

賴清德受訪時表示，做為令和新時代第一個訪日的台灣政治人物，他覺得有義務傳達台灣的祝福，因此演說時恭賀德仁天皇即位展開全新的令和時代，並祝福日本國運昌隆。

賴清德演講時表示，他主張「安內和外」，對內追求國家安全無虞，社會安和樂利，人民安居樂業，從而確保台灣獨立自主，人民幸福；對外他則是「務實和平主義者」，維護和平是最高原則，在兩岸關係上也不例外，運用各種力量，捍衛台灣自由民主人權的生活。對中國的態度，他主張自信展開交流，用對話取代對抗，用交流取代圍堵，彼此求同存異，透過交流增進彼此的了解、理解、諒解，力求台海穩定及亞太區域和平。

賴清德也強調台日關係本來就很密切，在區域的安全問題上，兩國應該嚴肅面對中國威脅，台灣會善盡自己的責任。至於經濟方面，賴表達了CPTPP對台灣的重要性，也請日本國會議員能大力支持，如果台灣有機會在第二輪進入CPTPP，不僅有助於台日經濟合作，也有助於台灣未來對國際社會的貢獻。

會談中有多位眾議員表態支持台灣加入CPTPP，也表達從賴清德擔任立委就和他有交往，個人立場非常支持賴清德。